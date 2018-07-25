«مايكروسوفت» تغير تصنيف تحديثات التشخيص والقياس عن بعد

المصدر: ريدموند - د.ب.أ

أجرت شركة «مايكروسوفت» تغييراً على تصنيف تحديثات التشخيص والقياس عن بعد KB2952664 وKB2976978 لنظام «ويندوز 7»، وكذلك «ويندوز 8.1» من «اختياري» إلى «هام»، وبالتالي فإنه يتم تنزيل تحديثات «ويندوز» وتثبيتها تلقائياً.

وتعتمد «مايكروسوفت» على بيانات التشخيص والقياس عن بعد، مع إخفاء الهوية، من أجل الكشف عن مشكلات الأمان بنظام «ويندوز»، إضافة إلى المشكلات غير المتعلقة بالأمان بشكل مبكر، فضلاً عن توفير بعض التحسينات لنظام التشغيل. وكانت الشركة غيرت في بيئة عمل نظام «ويندوز 10» تسجيل بيانات التشخيص والقياس عن بعد مرات عدة، استجابة لانتقادات المستخدمين. كما أطلقت مع تحديث «ويندوز 10» خلال أبريل الماضي وظيفة جديدة، تتيح للمستخدم إلقاء نظرة على بيانات التشخيص المسجلة.