إصدار جديد من «سكايب» لأجهزة سطح المكتب

المصدر: ريدموند - د.ب.أ

أعلنت شركة «مايكروسوفت»، أمس، عن إطلاق الإصدار (8.0) الجديد من برنامج «سكايب» Skype لأجهزة سطح المكتب.

وأفادت الشركة بأن الإصدار الجديد من برنامج دردشة الفيديو الشهير، يزخر بالعديد من الوظائف المتطورة، مثل وظيفة مؤتمر الفيديو بدقة HD أو مكالمات Screen Sharing مع ما يصل إلى 24 مشتركاً، علاوة على أن وظيفة Mention تتيح للمستخدم إمكانية توجيه الحديث إلى مشارك بعينه أثناء حوارات الدردشة الجماعية.

وبينت أنه من ضمن الوظائف المبتكرة أيضاً في الإصدار الجديد من «سكايب»، وظيفة الإدارة المركزية لـ«الميديا»، وهو ما يغني المستخدم عن عملية البحث في سجل الدردشة، إضافة إلى إمكانية إرسال ملفات بحجم يصل إلى 300 ميغابايت.