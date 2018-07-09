أداة لحماية الحواسيب من البرامج غير المرغوب فيها

المصدر: هامبورغ - د.ب.أ

أوصت بوابة التقنيات «كمبيوتر بيلد.دي» الألمانية المستخدم بالانتباه عند تثبيت البرامج بالحواسيب العاملة بنظام التشغيل «ويندوز» من شركة «مايكروسوفت»، مشيرة إلى أن المستخدم قد يثبت برامج إضافية لا يحتاجها إلى جانب البرنامج المرغوب.

وأضافت البوابة، أنه إذا رغب المستخدم في إزالة هذه البرامج غير المرغوبة من حاسوبه، فيمكنه الاعتماد على أداة Unchecky، التي تقوم بإزالة علامات الاختيار المحددة مسبقاً أثناء عمليات التثبيت التلقائي، وبالتالي فإنها تحمي المستخدم من البرامج الإضافية وأشرطة الأدوات وبرامج التشغيل غير المرغوب فيها.

لكن «كمبيوتر بيلد.دي» أشارت إلى أنه مع ذلك لا يوجد ضمان بأن تتعرف هذه الأداة، التي تعمل في الخلفية، الى كل البرامج، التي يتم تثبيتها.