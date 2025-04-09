هذه الهواتف ستودع "واتساب" قريبا

أعلنت شركة "ميتا"، المالكة لتطبيق "واتساب"، عن توقف التطبيق عن العمل على عدد من الأجهزة الذكية القديمة اعتبارًا من 5 مايو 2025، ضمن إطار تحديثات دورية تهدف للحفاظ على أمان التطبيق وكفاءته مع الأنظمة الحديثة.

وأكدت "ميتا" أن هذه التحديثات ضرورية لضمان تجربة مستخدم آمنة وسلسة، خاصة مع ازدياد تطور أنظمة التشغيل الحديثة، مما يجعل من الصعب استمرار دعم الهواتف التي صدرت قبل أكثر من عقد.

إليكم الأجهزة التي لن تدعم واتساب اعتبارًا من 5 مايو 2025:

- إصدارات iOS الأقدم من 15.1

- آيفون 5s، آيفون 6 وآيفون 6 بلس

في حين أن بعض مستخدمي iPhone الذين يستخدمون أنظمة iOS القديمة يمكنهم ببساطة تحديث هواتفهم، فإن بعض الهواتف التي لا تزال قيد الاستخدام لا يمكن تحديثها إلا إلى iOS 12.5.7 .

تم إصدار iPhone 5s وiPhone 6 وiPhone 6 Plus جميعهم في عامي 2013 و2014.

وصدر أول تحديث لتوافق واتساب في 1 يناير 2025، عندما توقف واتساب عن دعم نظام التشغيل Android KitKat بالإضافة إلى أي إصدارات أقدم.

ومع ذلك، هناك عدد من نماذج الهواتف القديمة التي لم تعد تتلقى تحديثات رسمية من الشركة المصنعة لها.

وأصبحت هواتف Android التالية غير متوافقة مع WhatsApp في 1 يناير 2025:

سامسونج: جالاكسي S3، جالاكسي نوت 2، جالاكسي إيس 3، جالاكسي S4 ميني

موتورولا: موتو جي (الجيل الأول)، رازر إتش دي، موتو إي 2014

HTC: One X، One X+، Desire 500، Desire 601

LG: Optimus G، Nexus 4، G2 Mini، L90

سوني: Xperia Z، Xperia SP، Xperia T، Xperia V

تؤثر هذه التغييرات على كل من تطبيق واتساب العادي وتطبيق واتساب بيزنس ، الذي له نفس متطلبات النظام.