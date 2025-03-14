"أبل" تخطط لإضافة الترجمة الفورية للمحادثات عبر سماعات "إيربودز"

ذكرت وكالة "بلومبرغ" أن شركة "أبل" تخطط لإضافة ميزة جديدة إلى سماعاتها اللاسلكية "إيربودز" تتيح الترجمة الفورية للمحادثات إلى لغة أخرى.



وأفاد التقرير بأن الميزة ستكون متاحة ضمن تحديث برمجي لسماعات "الإيربودز" في وقت لاحق من العام الجاري، وسترتبط بتحديث نظام التشغيل "آي.أو.إس.19" الخاص بهواتف "أبل".

وأوضح التقرير أن المنتجات المنافسة "بيكسل بودز" من "غوغل" توفر هذه الميزة منذ سنوات.

وصرحت "أبل" العام الماضي بأن سماعات "إيربودز برو 2" اللاسلكية يمكن تحويلها إلى سماعة أذن شخصية من خلال تحديثات برمجية.

وقالت "بلومبرغ" إن "أبل" تخطط لإجراء تحديث كبير لبرامجها في وقت لاحق من هذا العام يتضمن تغييرات في تصميم أنظمة التشغيل لأجهزة "أيفون" و"آيباد""ماك".