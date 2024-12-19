اتهامات بين "أبل" و"ميتا"

حذرت شركة الإلكترونيات الأمريكية آبل أمس ، من منافستها ميتا التي تمتلك شبكة التواصل الاجتماعي فيس بوك "قدمت 15 طلبا للوصول العميق إلى البيانات (في إطار قانون الأسواق الرقمية الجديد بالاتحاد الأوروبي* وهو ما قد يضعف حماية بيانات المستخدمين".

وشددت آبل التي تتنج الهواتف الذكية آي فون والكمبيوتر اللوحي آي باد على أنها إذا وافقت على جميع طلبات ميتا فإن الأخيرة ستتمكن من خلال منصات التواصل الاجتماعي التابعة لها فيس بوك وإنستجرام وواتس آب من رؤية كل رسائل القصيرة ورسائل البريد الإلكتروني والصور والمواعيد وكل بيانات مكالمات المستخدمين.

وقالت آبل إن بعض الشركات تستخدم قانون الأسواق الرقمية الأوروبي للوصول إلى بيانات المستخدمين.

من ناحيتها ردت ميتا بالقول إن آبل تلجأ دائما إلى حجج حماية البيانات عند اتهامها بارتكاب سلوك مضاد للمنافسة.

وقالت ميتا "ما تقوله آبل يعني فعليا أنها لا تؤمن بالتوافق بين الأجهزة الأخرى .. في كل مرة يتم فيها انتقاد شركة أبل بسبب سلوكها المناهض للمنافسة، فإنها تدافع عن نفسها على أسس تتعلق بالخصوصية لا أساس لها في الواقع".

ووفقا لقانون الأسواق الرقمية الأوروبي فإنه لا يسمح لشركات تشغيل المنصات الكبيرة بمنح نفسها مزايا خاصة. ووفقا لهذا، فإن مقترحات المفوضية الأوروبية بشأن توافق أجهزة آبل المعلنة أمس، بأن يتم اعتبار التكنولوجيا من مقدمي خدمات آخرين على أجهزة آبل مساوية لتكنولوجيا آبل في مجالات مثل الإشعارات ونقل الملفات والوظائف الصوتية.

يذكر أن ميتا تعتبر منافسا مباشرا لآبل في سوق النظارات الرقمية أو الذكية. ودخلت الشركتان في صراع سابق بشأن موضوعات حماية البيانات.

في الوقت الحالي، تتمتع أجهزة آبل الخاصة، مثل ساعة آبل ووتش الذكية أو سماعات أير بودز، بإمكانية الارتباط بوظائف أكثر مع أجهزة آيفون مقارنة بالتقنيات المنافسة.

وتعتبر آبل أن استخدام مثل هذه الابتكارات جزء من المنافسة.