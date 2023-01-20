"تي باي" و"تود" يعقدان شراكة لتمكين المستهلكين من خدمات المحتوى عبر الهواتف

عقدت شركة "تي باي" في مجال المدفوعات في منطقة الشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا، والتي تتخذ من الامارات مقرا رئيسا لأعمالها، شراكة استراتجية مع شركة "تود" منصة البث في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا للسماح للمستخدمين بالاشتراك في خدمات المحتوى المدفوع من خلال هواتفهم المحمولة.



وأفادت "تي باي" في تصريحات صحافية، أمس، بأن المرحلة الأولى من تلك الشراكة، ستمكن TOD من قبول رسوم الاشتراك من المستخدمين من خلال الخدمة المباشرة للدفع عبر الخصم من رصيد رقم الهاتف أو إضافة رسوم الاشتراك لفاتورة رقم الهاتف الشهرية، ليصبح محتواها في متناول المستخدمين الذين يجدون صعوبة في استخدام طرق الدفع التقليدية مثل بطاقات الائتمان والخصم، لافتة إلى أن الشراكة ستمتد لتشمل ما يصل إلى 105 مليون مستهلك في مصر كبداية، ثم التوسع في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وقال نائب رئيس المبيعات والتسويق فيTOD : جون-بول مكيرلي، إن "شركة TPAY ستتيح قبول المدفوعات بسرعة وسلاسة؛ وهذا يتيح توصيل خدمات المحتوى المدفوع للملايين من المستخدمين المنطقة."

وأضاف الرئيس التنفيذي للعمليات لشركة TPAY: " راج سوني، أن "تؤكد هذه الشراكة ستتيح بناء طرق تسهل عملية الدفع وتزيل كافة التعقيدات، مثل عمليات التسوية عبر الحدود، ودورات الدفع السريعة، وإدارة المخاطر، مما يساعد المستخدمين في التركيز على أعمالهم الأساسية وتوسعاتهم."