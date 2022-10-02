«غالاكسي زد فولد 4» القابل للطي.. جهاز مثالي لألعاب الفيديو

يعتبر الهاتف المحمول «غالاكسي زد فولد 4» Galaxy Z Fold 4، القابل للطي، النسخة الرابعة من هواتف شركة «سامسونغ» القابلة للطي والفتح، بحيث يصبح مثل جهاز لوحي (تابلت) صغير.

وكشفت الشركة الكورية الجنوبية عن أن سعر الهاتف الجديد، الذي أطلقته أخيراً، يبلغ 1800دولار، مرجعة ارتفاع السعر إلى أن الهاتف يأتي بشاشة كبيرة نسبياً، يبلغ قياسها 7.6 بوصات، ومصنوعة من مواد خاصة تجعلها قابلة للطي.

وأفاد تقرير نشره موقع «سنت» العلمي، بأن شاشة «غالاكسي زد فولد 4»، تتمتع بمعدل عالٍ للتحديث من أجل ألعاب الفيديو، مشيراً إلى أن الهاتف يتمتع بكاميرا ذكية في الخلف من أجل مكالمات الفيديو، وقلم للكتابة والرسم.

ووفقاً للتقرير، يأتي جزء من جاذبية هاتف «سامسونغ» الجديد من إدخال تحسينات عديدة عليه، مقارنة بالنسخة السابقة «غالاكسي زد فولد 3»، كما أن مفصلات الطي أصغر، فضلاً عن أنه أقل وزناً.

وأوضح التقرير أن «غالاكسي زد فولد 4» يتمتع بشاشة أعرض من النسخة السابقة، الأمر الذي يجعل من الممتع استخدامه عندما يكون مطوياً.

وأشار تقرير «سنت» إلى أن تصميم هاتف «غالاكسي زد فولد 4»، يشعر المستخدم بأن كل شيء فيه أكثر تخصصاً، بما فيها البرمجيات، حيث جعلت «سامسونغ» تعدد المهام في النسخة الجديدة أكثر سهولة للتعامل معها.

وذكر أن «سامسونغ»، قدمت الهاتف الجديد القابل للطي بميزات عديدة، مثل التحديث المهم لبعض النواحي، مثل شريط المهام الذي تحول إلى نقطة شحن الهاتف بالطاقة.

ولفت التقرير إلى أن «غالاكسي زد فولد 4» يعمل بنظام التشغيل «أندرويد 12 إل»، الذي تم تحسينه إلى أقصى حد ممكن للشاشات الكبيرة والقابلة للطي.

وبحسب التقرير، فإن تعديلات «سامسونغ» تشعر المستخدم بأنه يتعامل مع شيء مميز وسهل، دون التقليل من القدرات المتوقعة من هاتف لا يمكن طيه.

وبيّن التقرير أن نقطة شحن الطاقة في «غالاكسي زد فولد 4»، تكون أسفل الشاشة، بحيث يكون الدخول والخروج من التطبيقات المتعددة المهام أمراً سهلاً، مشيراً إلى أن هذه السهولة في استخدام «فولد 4» تجعل هذا الهاتف يروق للكثيرين، حيث إن من أهم الميزات المحببة في هذا الهاتف مشاهدة أفلام الفيديو.

وقال التقرير إن «غالاكسي زد فولد 4» مزود بميزة «فلكس مود»، التي تنقل التطبيق الذي يعمل به المستخدم إلى قمة الشاشة، ويعرض عناصر التحكم في الأسفل عندما يكون الهاتف نصف مفتوح.

وأوضح أنه على سبيل المثال، عند تشغيل تطبيق «يوتيوب»، تظهر صور الفيديو في النصف الأعلى من الشاشة، في حين أن النصف السفلي يكون مخصصاً للتعليقات.

ولفت التقرير إلى أنه لدى الحديث عن ألعاب الفيديو، يجب القول إن هاتف «فولد 4» لا يعاني أي مشكلة إزاء جميع أنواع ألعاب الفيديو، وهذا ما يزيد في جاذبية هذا الهاتف.

ويوجد في «فولد 4» خمس كاميرات، منها ثلاث في خلفية على غطاء الهاتف، وهي الكاميرا الرئيسة المزودة بعدسات ذات زوايا عريضة، إضافة إلى كاميرا أخرى بعدسات ذات زاوية عريضة للغاية، فضلاً عن أن هناك كاميرا لتصوير «السلفي» خلف الشاشة.

ويحتوي «غالاكسي زد فولد 4» على معالج «سنابدراغون 8 بلس جن 1»، وهو أسرع وأحدث معالج في أي هاتف من «سامسونغ»، وهو المعالج ذاته الموجود في هواتف الألعاب وهاتف «رازر 2022»، أحدث هاتف قابل للطي من شركة «موتورولا» الأميركية.

ويعمل هاتف «فولد 4» ببطارية تعادل الحجم ذاته لتلك الموجودة في «فلود 3»، التي كانت تعمل بصورة جيدة.

ترقية

أضاف هاتف «غالاكسي زد فولد 4» القابل للطي جميع التحسينات التي تحتاجها النسخة السابقة «فولد 3»، ولذلك إذا كان لديك «فولد 3»، وكنت ترغب في الترقية إلى «فولد 4»، فعليك مقارنة الأسعار، لكن إذا كان لديك «فولد 2»، فيفضّل أن تقوم بالتطوير إلى «فولد 4»، وفقاً لموقع «سنت» العلمي.