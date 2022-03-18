هذه مواصفات موتورولا الجديد «كاميرات غير مسبوقة»

المصدر: موقع الامارات اليوم

تطلق شركة موتورولا هاتف أندرويد جديد سينافس بمواصفاته أفضل الهواتف الذكية المطروحة حاليا.

وتشير التسريبات التي نشرتها عدد من المواقع المتخصصة إلى أن هاتف Edge 30 Ultra الجديد سيحصل على هيكل مقاوم للماء والغبار، محمي بزجاج مضاد للصدمات، وزنه 194 غرام.

أما شاشته فستكون من نوع OLED بمقاس 6.8 بوصة، دقة عرضها (2400/1080) بيكسل، ومعدل سطوعها الأعظمي يزيد عن 500 شمعة/م.

وسيعمل هذا الهاتف بنظام تشغيل Android 12، ومعالج Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1، ومعالج رسوميات Adreno 730، وذواكر وصول عشوائي 8 غيغابايت، وذواكر داخلية 128 و256 غيغابايت.

أما الكاميرا الأساسية له فستكون ثلاثية العدسة بدقة (108+50+2) ميغابيكسل، والكاميرا الأمامية ستأتي بدقة 60 ميغابيكسل لتكون أفضل كاميرا سيلفي مطروحة في الهواتف حتى الآن.

وستزوده موتورولا بمنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، وماسح لبصمات الأصابع، بطارية بسعة 5000 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 68 واطا كما تعمل مع ميزة الشحن اللاسلكي.