هاتف «بوكو اكس 4 برو» الداعم لشبكات الجيل الخامس متوفر الآن في الأسواق الإماراتية

المصدر: مادة إعلانية

عقدت بوكو، العلامة التجارية الاشهر بين الشباب في مجال التكنولوجيا في العالم، الإطلاق العالمي لهاتف «بوكو اكس 4 برو 5G» و«بوكو ام 4 برو» الشهر الماضي خلال ملتقى عالم الهاتف النقال في برشلونة لعام 2022، المعرض العالمي الأكثر تأثيراً في صناعة الهواتف المحمولة.

يعتبر هذا أول استعراض رسمي للشركة في ملتقى عالم الهاتف النقال، الذي يعرف باختصار MWC، تحت علامتها التجارية بوكو، وبتركيز وطاقة متجددين، حدد ملتقى عالم الهاتف النقال في برشلونة 2022 موضوع العام المقبل مع نظرة عامة شاملة على أحدث الابتكارات في الصناعة.

هاتف «بوكو اكس 4 برو 5G» هو أحدث هاتف ذكي للعلامة التجارية يوفر تجربة رائدة، وباسعار تناسب عشاق التكنولوجيا من الشباب الذين يطلبون جهازًا للاستخدام اليومي المكثف. مع الميزات المتطورة مثل شاشة AMOLED 120 هرتز، وكاميرا 108 ميجابكسل، ومعالج سناب دراجون 5G، وشحن توربو بقوة 67 وات، يوفر هاتف «بوكو اكس 4 برو 5G» أداءً متطورًا شاملاً للاستخدام اليومي والألعاب وهواة التصوير الاحترافي. لأولئك الذين يسعون للحصول على تجربة ترفيهية مطلقة أثناء التنقل، يمتاز هاتف «بوكو ام 4 برو» بشاشة AMOLED 90 هرتز بالإضافة إلى مكبرات صوت مزدوجة، وكاميرا رئيسية عالية الاداء بدقة 64 ميجابكسل، مدعومة بأداء عالي من معالجات ميديا تك هيليو G96، وبالطبع ميزة الشحن السريع بقوة 33 واط برو.

قال كيفين كيو، رئيس بوكو العالمية: "يعد هذا الإطلاق حدثًا رئيسيًا لعلامتنا التجارية. في بوكو، نسعى جاهدين لتجاوز توقعات العملاء والذهاب إلى أبعد من ذلك لتقديم أفضل تجربة بأسعار في متناول الجميع. مع «بوكو اكس 4 برو 5G»، نضع معايير الصناعة الاساسية لهذا القطاع، ومع هذه الميزات البارزة على مستوى الرائد، نرتقي بتجربة المستخدم إلى المستوى التالي. للمستهلكين الذين يبحثون عن تجربة ترفيهية فائقة وباسعار تنافسية، هاتف «بوكو ام 4 برو» هو الخيار المنافس الافضل."

«بوكو اكس 4 برو 5G»: تمتع بتجربة استخدام يومية بأعلى مستويات الريادة والتميز

تعد شاشة «بوكو اكس 4 برو 5G» الكبيرة بحجم 6.67 بوصة AMOLED DotDisplay ليست مجرد تجربة بصرية تجذب الانظار فحسب، بل تعمل بتردد 120 هرتز، مما يوفر تجربة بصرية سلسة وغامرة، وهذه هي المرة الأولى التي تستخدم فيها بوكو AMOLED لسلسلة هواتف اكس. وهذا بالإضافة إلى تردد لمس 360 هرتز، يعني أن الهاتف الذكي يستجيب لكل حركة على الفور، ولكل حركة وكل لمسة على الشاشة وبدون أي تأخير. بالإضافة إلى كل لون ينبض بالحياة بفضل التدرج اللوني الواسع DCI-P3. كما يمكن التحكم بشاشة AMOLED التي تتميز بدقة 2400 x 1080 FHD+ عن طريق ضبط سطوعها تلقائيًا لتلائم الاجواء المحيطة. بالإضافة إلى ذلك، توفر شاشة «بوكو اكس 4 برو 5G»، الحائزة على شهادة SGS Eye Care، الحماية لأعين مستخدميها خلال جلسات اللعب الطويلة.

يحتوي هاتف «بوكو اكس 4 برو 5G» على مستشعر قوي بدقة 108 ميجابكسل على رأس الكاميرا. بقياس 1 / 1.52 بوصة مما يجعله أحد أعلى مستشعرات الدقة المتوفرة في العالم، وهي المرة الأولى التي يستخدم فيها هذا المستشعر في اجهزة بوكو. بالإضافة إلى تقنية المستشعر الذي يدمج 9 وحدات بكسل مجاورة بواحدة، التي تعمل على التقاط المزيد من الضوء لتحسن وضوح الصور وإبراز معالم كل لقطة بشكل احترافي.

كم يأتي الجهاز مصحوبًا بعدسة الزاوية العريضة بدقة 8 ميجابكسل وكاميرا صغيرة بدقة 2 ميجابكسل في الخلف، بينما يوجد مستشعر 16 ميجابكسل في المقدمة. سواء كنت تبحث عن أفضل اللقطات وأنت على قمة الجبال المغطاة بالثلوج، أو في قلب وسط المدينة، أو كنت ترغب بالتقاط صورة شخصية عفوية، سيلتقط هاتف «بوكو اكس 4 برو 5G» أي مشهد بكل دقة ووضوح. حيث يضم الجهاز مجموعة من الميزات الفريدة مثل خيار الصورة الشخصية البانورامية لضمان لم شمل الموجودين في الصورة واحدة، بغض النظر عن عددهم. كما أن الكاميرا توفر ميزة التصوير بالحركة البطيئة والفيديو المزدوج والفيديو بميزة الفاصل الزمني والتصوير سوبر ماكرو وفلاتر الأفلام وتقنية كاليدوسكوب للقطات تنبض بالحياة وجعل أي مقطع اكثر حيوية وواقعية.

ويضم الجهاز رقاقة سناب دراجون 695 5G التي تتميز بدقة تصنيع 6 نانومتر، مما يوفر سرعة وكفاءة على أعلى مستوى. يتم تشغيل وحدة المعالجة المركزية الثمانية النواة بواسطة نواتي Arm Cortex-A78 يمكن أن تصل سرعتها إلى 2.2 جيجاهرتز. بالإضافة إلى 8 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي، يوفر «بوكو اكس 4 برو 5G» 3 جيجابايت إضافية محولة من ذاكرة القراءة ROM البالغة 256 جيجابايت بفضل تقنية توسيع ذاكرة الوصول العشوائي الديناميكية [1]، مما يجعلها مثالية لتشغيل الألعاب بشكل اسرع، فضلاً عن توفير تجربة مستخدم سلسة جاهزة لشبكات الجيل الخامس.

وبفضل البطارية الضخمة التي تبلغ 5000 مللي أمبير، يمكن للمستخدمين التجول والتصفح واللعب طوال الليل والنهار بفضل أكثر من 15 ساعة من تشغيل الفيديوهات و25 ساعة من القراءة و191 ساعة من تشغيل الموسيقى بلا انقطاع [2]. وعندما تقارب بطارية الجهاز بعد كل هذا الاستخدام على النفاد، يمكن للمستخدمين استئناف المتعة والاثارة في وقت قصير بفضل الشحن الفائق بقوة 67 واط، ويمكن شحن بطارية هاتف «بوكو اكس 4 برو 5G» إلى 70% في 22 دقيقة فقط، خلال استراحة تناول القهوة، كما يمكن شحنها بالكامل خلال 41 دقيقة فقط [3]. بالإضافة إلى ذلك، يوفر «بوكو اكس 4 برو 5G» تجربة ترفيه غامرة من خلال تقديم مكبرات صوت مزدوجة لصوت ستيريو عالي الوضوح، ومحرك خطي بنمط Z-axis للحصول على اهتزازات أقوى تتيح تفاعل دقيق وحي أثناء اللعب. كما يدعم الهاتف الذكي واجهة MIUI 13 الجديد كليًا، مع ميزات جديدة وتحسينات في الأداء لترتقي بتجربة المستخدم.

«بوكو ام 4 برو»: يقدم أفضل تجارب الترفيه بأسعار تنافسية

يقدم هاتف «بوكو ام 4 برو» تجربة ترفيهية بإمكانيات متعددة تجمع بين السعر التنافسي والجودة والأداء القوي. إذ توفر شاشته بقياس 6.43 بوصة من نوع AMOLED DotDisplay التي تم طرحها لأول مرة في سلسلة هواتف بوكو ام، والتي تتميز بتردد 90 هرتز وتردد لمس 180 هرتز، مما يوفر سلاسة عالية لكل حركة تفاعلية مع الجهاز.

يضفي النطاق الواسع DCI-P3 بريق الحياة في كل لون، وتتميز الشاشة بمعدل سطوع يصل إلى ألف شمعة. ولديها القدرة على ضبط السطوع تلقائيًا حسب الاجوا المحيطة لضمان الترفيه دون انقطاع، وتجدر الإشارة إلى أن الشاشة حاصلة على شهادتي "Eye Care Display" و"Seamless Display" من SGS لجلسات المشاهدة الطويلة. كما يتيح وضع القراءة 3.0 للمستخدمين التبديل إلى لون أكثر دفئًا لتقليل إجهاد العين، خاصة في فترة الليل. كما يمكنهم إضافة ملمس ورقي إلى خلفية النص للحصول على تجربة أكثر واقعية. تعمل كل هذه الميزات بدقة 2400 × 1080 FHD+، مما يعني أنه يمكن للمستخدمين الاستمتاع بالاستخدام السلس للجهاز سواء كانت لمتابعة احداث مدونات الفيديو أو التجول بين شبكات وسائل التواصل الاجتماعي بدون توقف، فيما يحظون بتجربة بصرية غنية ونابضة بالحياة والألوان.

يلتقط نظام الكاميرا الثلاثي صوراً دقيقة وواضحة ومفصلة بدقة 64 ميجابكسل، وهو الأول من نوعه في سلسلة هواتف ام. وكاميرا ذات عدسة فائقة الاتساع بدقة 8 ميجابكسل تمنح منظوراً أوسع للقطات الهامة وذلك بفضل زاوية عدسة أوسع تبلغ 118 درجة. بينما يمكن للعدسة المقربة بدقة 2 ميجابكسل الاقتراب إلى اقصى حد لالتقاط صور مذهلة للعالم الذي نادرًا ما تتاح لنا الفرصة لمشاهدته بهذا القدر من التفصيل. ويأتي نظام الكاميرا الثلاثي مع ميزات تمكّن المستخدمين من التقاط أي لقطة من يومهم بتفاصيل حية سواء كانت عن طريق الفيديو البطيئ أو الفيديو بميزة الفاصل الزمني أو الوضع الليلي. بالطبع، إذا كانت صور السيلفي ضرورية لمحتوى الوسائط الاجتماعية الخاصة، فإن الكاميرا الأمامية بدقة 16 ميجابكسل ترقى إلى مستوى التحدي حيث ستظهر مستخدميها في أفضل حالاتهم دوماً.

يزن هاتف «بوكو ام 4 برو» 179.5 جم فقط ويبلغ سمكه 8.09 ملم [4]، مما يجعله أخف هاتف ذكي من بوكو على الاطلاق. ولكن الوزن الخفيف للجهاز لا يعني قدرات اقل بل بالعكس. إذ إنه مزود ببطارية قوية تبلغ 5000 مللي أمبير يمكنها أن تعمل لأكثر من يومين [5]. بالإضافة إلى ذلك، يمكن شحن بطارية هاتف «بوكو ام 4 برو» بسرعة بقوة 33 واط بالكامل في غضون ساعة واحدة فقط [6]، أي ما يكفي من الوقت لتناول الطعام. ولحسن الحظ، إذا كان الوقت ضيقاً، فيمكنك شحن بطارية «بوكو ام 4 برو» لمدة 10 دقائق فقط، لتحصل على ما يعادل ساعتين كاملتين من تشغيل الفيديو.

يتضمن هاتف «بوكو ام 4 برو» معالج ميديا تك هيليو G96، وهو عبارة عن شريحة عالية الأداء يمكنها التعامل مع أي مهمة من المستخدم. في حين تمنح وحدة المعالجة المركزية الثمانية النواة بسرعة 2.05 جيجاهرتز ووحدة معالجة الرسومات ARM Mali-G57 MC2 «بوكو ام 4 برو» القوة اللازمة التي يحتاجها المستخدمين لمنح تجربة ترفيهية مثالية. وكإجراء إضافي من شأنه ضمان أقصى أداء ممكن، فقد تم تصميم تقنية LiquidCool Technology 1.0 Plus للحفاظ على درجة معتدلة للجهاز، بغض النظر عن مدة استخدام «بوكو ام 4 برو» ووتيرة استخدامه.

في حال لم تكن سعة ذاكرة الوصول العشوائي التي تبلغ 8 جيجابايت كافية، فإن تقنية التوسيع الديناميكي لذاكرة الوصول العشوائي تتيح نقل 3 جيجابايت إضافية من ذاكرة القراءة فقط البالغة سعتها 256 جيجابايت. كما يمكن توسيع سعة التخزين لتصل إلى 1 تيرابايت [7]، ما يعني القدرة على تخزين مكتبة شخصية تصل إلى 500 مقطع فيديو، و250 ألف أغنية، و500 ألف صورة [8]. ويأتي هاتف «بوكو ام 4 برو» أيضًا مزوداً بمكبرات صوت مزدوجة للاستمتاع بتجربة صوت غامرة، ومحرك طولي Z-axis يوفر استجابة اكثر حساسية للمس، إضافة إلى ذاكرة MIUI 13 الجديد كليًا للحصول على تجربة مستخدم ممتعة ومستمرة.

وتماشياً مع طبيعتها كمحور رائد للترفيه في عالم الهواتف الذكية، فقد أضافت بوكو خدمة أخرى مميزة إلى قائمة الميزات الاستثنائيةالتي تظهر لأول مرة في أحدث اجهزتها. حيث ستتوفر خدمة الاشتراك في يوتيوب، ويوتيوب بريميوم مسبقًا على كل من «بوكو اكس 4 برو 5G» و«بوكو ام 4 برو»، في خطوة سباقة لهواتف بوكو. وسيتمكن العملاء لتحلية الصفقة، يمكن للعملاء من الاستمتاع بخدمة يوتيوب بريميوم لمدة تصل إلى شهرين مجانًا تمامًا. ما يعني شهرين من المشاهدة بدون فواصل إعلانية وبدون اتصال بالإنترنت والوصول غير المنقطع إلى محتوى الفيديو والموسيقى عبر منصة يوتيوب.

تفاصيل توافر المنتج

يتوفر «بوكو اكس 4 برو 5G» بثلاثة ألوان، ليزر أسود، وليزر أزرق، وأصفر بوكو. وسيكون متوفراً بإصدارين: 8 جيجابايت + 256 جيجابايت بسعر التجزئة الموصى به هو 1349 درهم إماراتي / - عبر قنوات البيع الرسمية.

كما يتوفر «بوكو ام 4 برو» بثلاثة ألوان، الأسود القوي والأزرق البارد والأصفر بوكو. وسيكون متوفراً بإصدارين: 6 جيجابايت + 128 جيجابايت و8 جيجابايت + 256 جيجابايت.

6 جيجابايت + 128 جيجابايت: سعر التجزئة الموصى به هو 899 درهم إماراتي عبر قنوات البيع الرسمية.

8 جيجابايت + 256 جيجابايت: سعر التجزئة الموصى به هو 1049 درهم إماراتي عبر قنوات البيع الرسمية.

كما يتوفر الآن سعر محدود للحجز المسبق لهاتف «بوكو ام 4 برو» 6 جيجابايت + 128 جيجابايت مقابل 799 درهمًا إماراتيًا فقط على قنوات التجارة الإلكترونية الرسمية.



إخلاء مسؤولية

[1] قد يختلف الدعم الفعلي والتوافق لبطاقات الذاكرة بين الشركات المصنعة. يمكن لذاكرة 6 جيجابايت أن تتوسع لتصل إلى 8 جيجابايت ويمكن لذاكرة 8 جيجابايت أن تتوسع لتصل إلى 11 جيجابايت.

[2] تستند البيانات إلى الاختبارات الداخلية. قد تختلف النتائج الفعلية.

[3] تستند البيانات إلى الاختبارات الداخلية. قد تختلف النتائج الفعلية.

[4] قد تختلف السماكة قليلاً بين الاصدارات المختلفة الألوان.

[5] 5000 مللي أمبير هي القيمة النموذجية. بناءً على نتائج الاختبارات الداخلية. قد يختلف عمر البطارية الفعلي.

[6] تم اختباره بواسطة المعامل الداخلية. قد تختلف النتائج الفعلية.

[7] قد يختلف الدعم الفعلي والتوافق لبطاقات الذاكرة بين الشركات المصنعة.

[8] الافتراضات المعتمدة للحسابات: اغنية واحدة بنمط MP3 = 4 ميجابايت، صورة واحدة = 2 ميجابايت، وفيلم واحد = 2 جيجابايت.



نبذه عن بوكو

بوكو هي علامة تجارية فتية مستقلة بزغت من شركة شاومي. إلى الآن، دخلت بوكو إلى أكثر من 85 سوقًا عالميًا. وفي عام 2021، بلغ إجمالي شحنات الهواتف الذكية من بوكو إلى 23 مليون. وحاليًا، تمتلك بوكو منتجات مستقلة وفريق مبيعات وقسم التسويق الخاص بها، والموارد المصنعية المشتركة مع شاومي وخدمات ما بعد البيع. تعتبر بوكو العلامة التجارية المتخصصة بمنتجات التكنولوجيا الاستهلاكية، وتستند إلى فلسفة " ما تحتاجه بالضبط، وأكثر" مع التركيز بشكل أساسي على متطلبات وأيجاد حلول لعشاق ومتابعي بوكو. ثقافتها مبنية على السعي الدؤوب لمواكبة تطورات التكنولوجيا التي يحتاجها متابعين الشركة، وبالتالي إضفاء الطابع الديمقراطي على عملية صنع القرار وتحديثات المنتج المستمرة للوصول إلى التطور المرجو.