«غوغل»: 50% انخفاضاً في حالات الاختراق بعد تفعيل «المصادقة الثنائية»

المصدر: برلين ■ د.ب.أ

فعّلت شركة «غوغل» الأميركية وظيفة «استعلام الأمان»، أو ما يُعرف باسم «المصادقة ثنائية العامل» لنحو 150 مليون حساب مستخدم مع نهاية عام 2021.

وكشفت «غوغل» عن قيمة تجريبية أولية من عينة تضم مليوني حساب بمنصّة «يوتيوب» تحوّلت إلى «المصادقة ثنائية العامل». وأظهرت نتائج هذه العينة انخفاض حالات الاختراق بنسبة 50%. بدوره، نصح المكتب الاتحادي لأمان تكنولوجيا المعلومات الألماني، بضرورة تفعيل الخاصية إذا كانت متوافرة في حسابات وخدمات الويب.