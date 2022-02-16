علامات تدل على تعرض هاتفك للاختراق

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

كشفت شركة "أفاست" المتخصصة في مجال الأمن السيبراني، عن 9 علامات يمكن من خلالها الاستدلال على أن هاتفك الذكي تم اختراقه.

ولفتت الشركة عبر موقعها إلى ظاهرة ارتفاع عمليات القرصنة على الهواتف الذكية، الأمر الذي يعرض البيانات الشخصية للخطر.



ونقلت " سبوتنيك" عن الشركة 9 علامات قالت إنها الأكثر شيوعا في حالات اختراق الهواتف، وهي كما يلي:

إعلانات مفاجئة

رسائل نصية أو مكالمات مجهولة المصدر

زيادة مفاجئة في استخدام بيانات الهاتف

نفاد طاقة البطارية بشكل أسرع

ارتفاع حرارة الهاتف

بطء أداء الهاتف

إعادة التوجيه إلى مواقع إنترنت غير معروفة

زيادة تكاليف شبكة الهاتف

ظهور تطبيقات غير مألوفة