علامات تدل على تعرض هاتفك للاختراق
كشفت شركة "أفاست" المتخصصة في مجال الأمن السيبراني، عن 9 علامات يمكن من خلالها الاستدلال على أن هاتفك الذكي تم اختراقه.
ولفتت الشركة عبر موقعها إلى ظاهرة ارتفاع عمليات القرصنة على الهواتف الذكية، الأمر الذي يعرض البيانات الشخصية للخطر.
ونقلت " سبوتنيك" عن الشركة 9 علامات قالت إنها الأكثر شيوعا في حالات اختراق الهواتف، وهي كما يلي:
- إعلانات مفاجئة
- رسائل نصية أو مكالمات مجهولة المصدر
- زيادة مفاجئة في استخدام بيانات الهاتف
- نفاد طاقة البطارية بشكل أسرع
- ارتفاع حرارة الهاتف
- بطء أداء الهاتف
- إعادة التوجيه إلى مواقع إنترنت غير معروفة
- زيادة تكاليف شبكة الهاتف
- ظهور تطبيقات غير مألوفة