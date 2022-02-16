علامات تدل على تعرض هاتفك للاختراق

المصدر:
  • متابعة موقع الامارات اليوم
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كشفت شركة "أفاست" المتخصصة في مجال الأمن السيبراني، عن 9 علامات يمكن من خلالها الاستدلال على أن هاتفك الذكي تم اختراقه.

ولفتت الشركة عبر موقعها إلى ظاهرة ارتفاع عمليات القرصنة على الهواتف الذكية، الأمر الذي يعرض البيانات الشخصية للخطر.


ونقلت " سبوتنيك" عن الشركة 9 علامات قالت إنها الأكثر شيوعا في حالات اختراق الهواتف، وهي كما يلي:

  • إعلانات مفاجئة
  • رسائل نصية أو مكالمات مجهولة المصدر
  • زيادة مفاجئة في استخدام بيانات الهاتف
  • نفاد طاقة البطارية بشكل أسرع
  • ارتفاع حرارة الهاتف
  • بطء أداء الهاتف
  • إعادة التوجيه إلى مواقع إنترنت غير معروفة
  • زيادة تكاليف شبكة الهاتف
  • ظهور تطبيقات غير مألوفة
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