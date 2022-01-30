5 نصائح مهمة عند شراء أجهزة «باور بانك»

المصدر: أحمد الشربيني - دبي

أصبحت أجهزة الشواحن المتنقلة للهواتف الذكية أو وفقاً ما يطلق عليها المصطلح الشائع «باور بانك»، من المنتجات ذات الطلب الشائع لمستخدمي الهواتف، وذلك لما تتيحه من توفيرها لبديل الشحن النقال عند الطوارئ، وعدم القدرة لاستخدام الشحن التقليدي للهواتف، وهناك عدد من النصائح المهم مراعاتها عند شراء تلك الأجهزة.

1-علامة معروفة

ومن أبرز تلك النصائح تفضيل شراء منتجات تابعة لعلامات تجارية شهيرة أو تتبع لشركات منتجة بالأساس للهواتف الذكية أو متخصصة في إنتاج مستلزمات الهواتف، وذلك تجنباً لتعريض هاتف للضرر عند استخدام منتج منعدم الجودة، أو تعرض المنتج نفسه للتلف السريع، ولا سيما مع إمكانية تأثير بعض الإجهزة و تغير ترددات الطاقة الكهربية عند تكرار الإستخدام لفترات في كفاءة البطارية.

2- قدرة الشاحن

وتتمثل النصيحة الثانية الواجب مراعاتها عند الشراء هي محاولة شراء شاحن متنقل بقوة لا تقل عن 10 آلاف ملي أمبير، ويفضل المنتجات ذات القدرات المرتفعة، التي تصل إلى 20 ألف ملي أمبير فما فوق، وذلك لضمان القدرة على الاستخدام اليومي لفترات طويلة.

3-حجم الشاحن

وتشمل النصيحة الثالثة: إذا كنت ممن لا يفضلون حمل الشواحن الثقيلة، أو تشعر بالإرهاق عند استخدام «باور بانك» أثناء استخدام الهواتف، من المهم اختيار شواحن صغيرة وخفيفة الوزن، ويفضل اختيار شواحن نحيفة الحجم أو صغيرة يمكن تثبيتها بأسفل الهاتف أو الأنواع التي تعمل عبر تثبيتها بظهر الهاتف.

4-الشحن اللاسلكي

وتتركز النصيحة الرابعة في أنه إذا كنت ممن يملكون هواتف تدعم الشحن اللاسلكي فيفضل اختيار أجهزة تلك النوعية من الشحن، وتشمل عدد من تلك الأنواع منتجات تعمل بشكل يمكن تثبيته في خلفية الهاتف، وبما يسهل بشكل كبير من استخدام الـ«باور بانك».

5- الوصلات والمنافذ

يفضل إختيار أجهزة الشحن المتنقل التي تتيح وصلات بروؤس متعددة تتناسب مع الأنواع المختلفة من الأجهزة سواء بالهواتف أو الحواسب اللوحية أو الكاميرات الرقمية الصغيرة، فيما من المهم ان يتضمن الشحن على منافذ متعددة لوصلات الشحن وبما يتيح إمكانية شحن أكثر من جهاز في نفس التوقيت وخصوصا بالنسبة لأجهزة الشحن ذات القدرات المرتفعة للطاقة.