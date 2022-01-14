170 مليار دولار إنفاق المستهلكين على «متاجر التطبيقات» في 2021

المصدر: ترجمة: حسن عبده حسن

وصل إنفاق المستهلكين على متاجر التطبيقات للهواتف حول العالم في عام 2021 إلى 170 مليار دولار، وفق تقرير «آني» الصادر حديثاً، ويحمل عنوان «حالة الهواتف المحمولة عام 2022»، الذي يقدم نظرة شاملة على اقتصاد التطبيقات، عبر أنظمة: «أي أو إس» و«غوغل بلاي» ومتاجر تطبيقات «أندرويد» في الصين، وذلك بحسب تقرير نشره موقع «تيك كرانش».

تنزيل التطبيقات

وذكر تقرير «آني» أن تنزيل التطبيقات على أساس سنوي انخفض بنسبة 5% في عام 2021. كما تأثر النمو إلى حد كبير بالأسواق الناشئة مثل: الهند، باكستان، البيرو، الفليبين، فيتنام، اندونيسيا، ومصر.

وثمة أمر آخر يبدو جلياً، مفاده أن المستهلكين يمضون مزيداً من الوقت حالياً على التطبيقات، أكثر من الوقت الذي يمضونه في مشاهدة التلفزيون، في العديد من الحالات.

وأشار التقرير إلى أن متوسط ما يشاهده الفرد الأميركي على التلفزيون هو 3.1 ساعات يومياً، على سبيل المثال، إلا أنه خلال العام الماضي، كان الأميركيون يمضون نحو 4.1 ساعات على هواتفهم. وهم ليسوا أكثر مستخدمي هذه الهواتف في العالم. ففي أسواق مثل: البرازيل، إندونيسيا، وكوريا الجنوبية، ازداد متوسط استخدام تطبيقات الهواتف على خمس ساعات في عام 2021.

أعلى 10 أسواق

وفي أعلى 10 أسواق استخداماً لتطبيقات الهواتف، تجاوز معدل الزمن الذي يمضيه الفرد على تطبيقات الهاتف على أربع ساعات و48 دقيقة في عام 2021، بزيادة قدرها 30% على ما كانت عليه الحال عام 2019. ويتضمن ذلك معدلات استخدام هذه التطبيقات في: البرازيل، إندونيسيا، كوريا الجنوبية، الأرجنتين، فرنسا، ألمانيا، والصين مجتمعة.

وتجري تمضية معظم هذا الوقت على مواقع التواصل الاجتماعي، وتطبيقات الفيديو التي تستحوذ على سبع دقائق من كل 10 دقائق يمضيها الفرد على الهاتف خلال عام 2021.

وتروق تطبيقات التسلية لجيل «زد»، الذي ولد منذ انتشار الإنترنت في العالم، لاسيما في الولايات المتحدة. وأشهر التطبيقات التي يستخدمها جيل «زد» هي: «إنستغرام»، «تيك توك»، «سناب شات»، و«نتفلكس».

إنفاق المستهلك

وتؤثر الزيادة في الزمن الذي يمضيه الفرد على التطبيقات مباشرة، في ما ينفقه المستهلك. وفي الولايات المتحدة أجبرت تأثيرات «كورونا» المستهلك على التسوّق والعمل والتعلم، واللعب والتسلية داخل المنزل خلال عام 2021. وأدى ذلك إلى نمو كبير في إنفاق المستهلك، وفق ما ذكره تقرير «آني»، إذ أضاف 43 مليار دولار في عام 2021، أو 10 مليارات أكثر، مقارنة بعام 2020، أو ما يعادل نمواً سنوياً بنسبة 30%.