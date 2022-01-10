3 تحديثات مهمة لتعزيز خصوصيتك على واتساب

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

نصح خبراء التكنولوجيا كافة مستخدمي تطبيق المراسلة الفوري واتساب بإجراء 3 تغييرات رئيسية ‏في قائمة "الإعدادات" مع بداية عام 2022، والتي تتعلق بتعزيز الخصوصية.‏

1 قفل واتساب:

يعد قفل واتساب بشكل منفصل في هاتف "آيفون" أمرا مهما للغاية، وذلك لأنه يمنع الأشخاص الذين يستخدمون هاتفك من الاطلاع على الرسائل الخاصة بك.

ولتفعيل هذه الخطوة عليك الذهاب إلى إعدادات واتساب، ثم انقر فوق "الحساب"، واختيار "الخصوصية".

ومن "الخصوصية"، يمكن تشغيل "قفل الشاشة" باستخدام خاصيتي بصمة الإصبع أو الوجه، كما أنه سيكون لديك خيار تحديد فترة زمنية عندما تكون إحدى الخاصيتين مطلوبة مرة أخرى.

وبعد تنشيط هذه الميزة، كلما ذهبت لفتح تطبيق واتساب، سيطلب منك بصمة إصبعك أو صورة وجهك للتحقق من أنك تقرأ محادثاتك الخاصة فعلا.

2 الحذف الذاتي لواتساب:

يحتوي واتساب على ميزة تم إضافتها مؤخرا، والتي ستقوم تلقائيا بالتدمير الذاتي للنصوص الجديدة بعد يوم واحد.

ويهدف التحديث الجديد إلى تعزيز خصوصيتك، عن طريق تدمير رسائل واتساب القديمة.

ويمكنك ضبط خاصية "الرسائل المختفية" ليتم تشغيلها تلقائيا لجميع الدردشات الجديدة، دون التأثير على المحادثات الحالية.

وتمت إضافة مدتين جديدتين للرسائل المختفية، هي 24 ساعة و90 يوما، لذا يمكنك الآن الاختيار من بين 4 خيارات في المجموع، هي 24 ساعة، و7 أيام، و90 يوما، أو إيقاف الميزة نهائيا.

من أجل تفعيل هذه الميزة عليك الانتقال إلى الإعدادات، ثم النقر على الحساب، واختيار "الخصوصية"، ثم قم بتشغيل مؤقت الرسائل الافتراضي.

وتم طرح هذه الميزة قبل بضعة أسابيع فقط، لذا تأكد من تحديث واتساب إلى أحدث إصدار.

3 التحقق من الحساب في خطوتين:

آخر تغيير يجب عليك القيام به في تطبيق واتساب مع بداية 2022 هو تشغيل "التحقق بخطوتين"، وهي خطوة إضافية للتحقق من رقم هاتفك، للمساعدة في إبعاد "الهاكرز" (القراصنة) عن حسابك.

ولتشغيل ميزة "التحقق على خطوتين" انتقل إلى الإعدادات، ثم النقر على الحساب، وقم بتبديل إعداد "التحقق بخطوتين" إلى قيد تشغيل.