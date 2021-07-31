«نوكيا» تطلق هاتفها الذكي «XR20» للاستخدامات الشاقة

المصدر: إسبو (فنلندا) ■ د.ب.أ

أعلنت شركة «نوكيا» عن إطلاق هاتفها الذكي «XR20» الجديد المخصص للاستخدامات الشاقة.

وأوضحت الشركة الفنلندية أن الهاتف «XR20» يتمتع بحماية عالية وفق المعيار العسكري (MIL-STD 810H)، كما أنه يتمتع بحماية جيدة من الغبار والماء وفق مواصفة الحماية (IP68)، فضلاً عن تحمل السقوط من ارتفاع 1.8 متر على أرضية خرسانية.

وينبض بداخل الهاتف «XR20» المعالج (Snapdragon 480 5G)، مع ذاكرة عشوائية سعة 4 و6 غيغابايت وذاكرة داخلية سعة 64 و128 غيغابايت، قابلة للتوسيع عبر (MicroSD) وشاشة (FHD+) قياس 6.6 بوصات. ويتوافر الهاتف بالألوان (Ultra Blue) و(Granite Gray) وبسعر يبدأ من 499 يورو تقريباً.