«غوغل» تكشف عن تصميم جديد لنظام «أندرويد 12»

المصدر: ترجمة:حسن عبده حسن

أعلنت شركة «غوغل»، خلال مؤتمرها السنوي للمطوّرين، عن إعادة تصميم شامل لنظام التشغيل «أندرويد»، إضافة إلى تطوير ميزات جديدة للهواتف النقالة، بهدف مساعدة المستخدمين على العمل من المنزل، والتسوق، وحماية المعلومات الشخصية، وفقاً لتقرير نشره موقع «سي إن إن».

وبعد أن ألغت الشركة مؤتمر «غوغل آي أو io» المخصص لمناقشة التطوير، بسبب جائحة كورونا، العام الماضي، بدأت الشركة بنسخة افتراضية لهذا المؤتمر يوم الثلاثاء الماضي. وظهر فيها موظفو «غوغل» يرتدون الكمامات وهم في حالة تباعد لمشاهدة الكلمة الرئيسة على المرج الأخضر لمقر الشركة في «ماونتن فيو» بكاليفورنيا، وهو المشهد الذي يبدو مختلفاً تماماً عن السنوات التي كان يتجمع فيها الآلاف من الحاضرين في المنطقة ذاتها.

وفي ما يلي بعض من أبرز ما أعلن عنه حتى الآن من هذا الحدث، الذي يستمر لأيام عدة.

■ تعديل «أندرويد 12»: أكدت الشركة أن «أندرويد 12» سيسمح للأجهزة بأن تكون أكثر تجاوباً مع حياة أطول للبطاريات، بالنظر إلى أن البرمجيات تسبب جهداً على المعالجات. وطرحت «غوغل» أيضاً سلسلة من التحديثات الإنتاجية، وتتضمن خيار الضغط على زر استهلاك الطاقة للاتصال مع موظف «غوغل»، كي تقوم بمكالمة أو تطلب منه قراءة مقالة بصورة عالية.

■ التركيز على الخصوصية: بالنظر إلى أن شركة «أبل» ضاعفت إجراءات حماية الخصوصية، استغلت «غوغل» المؤتمر السنوي، للحديث عن جهودها في هذا المجال. وتوفر البرمجيات الجديدة للمستخدمين مزيداً من الشفافية حول المعلومات الشخصية التي يصل إليها مختلف أنواع التطبيقات والطرق للسيطرة عليها. وتؤمّن لوحة التحكم بالخصوصية نظرة على عرض الأذونات وتتيح للمستخدمين إلغاء هذه الأذونات من اللوحة. وسيتم تشغيل أداة تعمل كمؤشر بصورة ذاتية عندما يدخل أي تطبيق إلى الميكروفون أو الكاميرا الخاصين بك. وستضيف الشركة ميزة استخدام «موظف غوغل» لتحذير المستخدمين عندما يتم اختراق كلمة السر الخاصة بهم، ويساعد على تغييرها.

■ العمل عن بُعد: كشفت شركة «غوغل» عن أدوات إنتاجية جديدة لجعل العمل من المنزل أكثر سهولة، وأبرزها «المعسكر الذكي»، وهي التي تتيح العمل من المنزل أو عن بُعد.

■ الأجهزة القابلة للارتداء: تُعيد «غوغل» إحياء نظام (wearOS) ومنصته القابلة للارتداء بالنسبة لساعات اليد، بمساعدة «سامسونغ» ومنصة برمجيات Tizen. وفي نهاية عام 2019 أعلنت «غوغل» عن خطط للاستحواذ على شركة «فيت بيت» لتقنيات مراقبة اللياقة التي يمكن ارتداؤها بمبلغ 1.2 مليار دولار. والان تفتخر شركة «غوغل» برؤيتها المتعلقة بمستقبل الأجهزة التي يمكن ارتداؤها، مع تكامل عميق لتطبيقات «فيت بيت» لمراقبة التمارين الرياضية والحركة. وتضيف «غوغل» الآن الكثير من أدوات الواقع المعزز للهواتف المحمولة. ومن خلال الواقع المعزز و«خرائط غوغل» يستطيع مستخدمو الهواتف، الوصول إلى المطاعم، والمعالم الكبيرة، ومعرفة الاتجاهات داخل المنزل.

■ الذكاء الاصطناعي: تحدثت «غوغل» عن منصة جديدة لمعالجة لغة طبيعية تدعى LaMDA، تساعد العقل الاصطناعي على إجراء المحادثة بسهولة وإتقان.

■ تجنّب الذكريات المؤلمة: في النهاية، ستعمل شركة «غوغل» على تسهيل اختيار المحتوى الذي يريد المستخدم العودة اليه، الأمر الذي يتيح للمستخدمين حظر صور لأشخاص معينين، أو فترة أو زمن معين، والتي ربما تسبب الألم أو الانزعاج، أو غير مرغوب بعرضها.