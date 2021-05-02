"اتصالات" تتيح iPad Pro الجديد بشبكة الجيل الخامس وجهاز AirTag

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أعلنت "اتصالات"، اليوم، عن توفير جهاز iPad Pro وهي النسخة الأكثر تطوراً من أجهزة iPad، والمدعمة بشبكة الجيل الخامس فائقة السرعة، وذلك في كافة منافذ البيع التابعة لـ"اتصالات"، والموقع الإلكتروني www.etisalat.ae، وتطبيق My Etisalat UAE.

وبدأت الطلبات على أجهزة iPad Pro بشاشة 12.9 إنش (الجيل الخامس)، وiPad Pro بشاشة 11 إنش (الجيل الثالث) اعتباراً من يوم الجمعة الموافق 30 أبريل في الساعة 4 مساءً.

وتوفر "اتصالات" أيضاً جهاز AirTag الجديد بالكامل، هو طريقة سهلة وآمنة لتتبع الأغراض الشخصية الثمينة، كذلك في كافة منافذ البيع التابعة لـ"اتصالات"، والموقع الإلكتروني www.etisalat.ae، وتطبيق My Etisalat UAE. وبدأت "اتصالات" استقبال الطلبات على هذا الجهاز اعتباراً من يوم الجمعة الموافق 23 أبريل في الساعة 4 مساءً، وأصبح متوفراً في منافذ البيع وطلبات التوصيل وبدءاً من يوم الجمعة الموافق 30 أبريل في الساعة 8 صباحاً.