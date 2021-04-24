تقنية.. «بوكو» تطلق هاتفين مخصصين للألعاب في المنطقة

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم ورويترز

أطلقت شركة «بوكو» POCO السعودية، هاتفين مخصصين لعشاق الألعاب بنسختين حملتا اسم «POCO F3» و«POCO X3 Pro»، وهما إصدارين جديدين مع تقنية «شاومي» الصينية التي انفردت في الآونة الأخيرة بتقديم أجهزة هواتف ذكية تركز على السعة ومحرك الأداء.

ويعتبر «POCO F3» مناسباً للعب لأوقات طويلة بفضل التقنيات التي استخدمتها الشركة في المشغل الذي تمت ترقيته لتصل سرعته الأساسية إلى 3.2 غيغاهرتز. ويوفر الجهاز سرعة تحديث عالية تصل إلى 120 هرتز، وسلاسة غير مسبوقة عند اللعب على شاشة «AMOLED» الكبيرة من مقاس 6.67 إنشات.