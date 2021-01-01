إزالة الملاحظات المثبتة في تطبيق Notes على «آي فون»

المصدر: الإمارات اليوم

عزّزت شركة «أبل» الأميركية تطبيق الملاحظات في أجهزة «ماك»، والأجهزة العاملة بنظام «آي أو إس» بكثير من الميزات المفيدة. ومن ذلك إضافة قوائم المراجعة، والمسح الضوئي للمستندات المهمة، واستخدام خط اليد في إنشاء الملاحظات والمخططات، فضلاً عن تثبيت الملاحظات التي يكرر المستخدم العودة إليها، ليجدها في أعلى قائمة الملاحظات بدلاً من البحث عنها بين قوائم الملاحظات الأخرى.

لكن تنتهي حاجة المستخدم أحياناً من الملاحظة المثبتة، فيرغب في حذفها من قائمة الملاحظات المثبتة التي تتصدر القائمة. لذلك، إذا كنت من مستخدمي تطبيق الملاحظات عبر هواتف «آي فون»، وتعرضت للموقف نفسه، فإنه يمكنك إلغاء تثبيت أي ملاحظة من خلال فتح «تطبيق الملاحظات» Notes App الذي تبدو الأيقونة الخاصة به في شكل دفتر صغير أولاً، ثم افتح الملاحظة التي قمت بتثبيتها في السابق، وتجدها في أعلى قائمة الملاحظات تحت قسم «الملاحظات المثبتة» Pinned.

انقر بعد ذلك فوق أيقونة «مزيد» التي تبدو في شكل ثلاث نقاط أفقية في أعلى يمين الشاشة، وستظهر أمامك نافذة جديدة، وهنا، توجه إلى شريط الأيقونات الموجود في أعلاها، وانقر فوق خيار: «عدم التثبيت» Unpin الذي تبدو الأيقونة الخاصة به في شكل دبوس برتقالي تعلوه شرطة مائلة.

• تطبيق الملاحظات يتضمن كثيراً من الميزات المفيدة.