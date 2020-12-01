تثبيت «الملاحظات» في Notes الخاص بـ «آي فون»

المصدر: الإمارات اليوم

تطورت تطبيقات الملاحظات في أجهزة «ماك»، والأجهزة العاملة بنظام تشغيل «آي أو إس» بدرجة كبيرة، إذ أصبح يسمح، إضافة إلى تدوين الملاحظات والمخططات أولاً بأول، بالمسح الضوئي للمستندات، وإنشاء قوائم المراجعة وإنشاء الملاحظات باستخدام خط اليد، وغيرها من الملامح المفيدة. ولأن التطبيق على دراية بحاجة المستخدم، أحياناً، إلى الاحتفاظ ببعض الملاحظات في مقدمة الملاحظات الأخرى، لأنه يحتاجها بشكل متكرر، فقد سمح له بتثبيت هذه الملاحظات لتبقى في متناول يده دوماً، ويجدها في المقدمة دون الاضطرار للتمرير أو البحث عنها بين قائمة الملاحظات الأخرى. ومن ذلك مثلاً قوائم الشراء الأسبوعية، أو بعض قواعد العمل. لذلك، فإنه يمكنك تثبيت الملاحظات التي تريدها أعلى القائمة الخاصة بها من خلال فتح تطبيق «الملاحظات» Notes على هاتفك، وتبدو الأيقونة الخاصة به في شكل دفتر صغير، ثم ابحث عن الملاحظة التي ترغب في تثبيتها، ومرر بإصبعك فوقها جهة اليمين. انقر فوق أيقونة التثبيت، التي تبدو في شكل دبوس أبيض فوق خلفية برتقالية، وستظهر الملاحظة التي تم تثبيتها في أعلى القائمة تحت قسم «الملاحظات المثبتة» Pinned.