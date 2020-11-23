استخدام الكلمات في البحث عن الأغنيات

المصدر: الإمارات اليوم

قد يتردد أحياناً في ذهن المستخدم بعض كلمات من أنشودة معينة فيرغب في الاستماع إليها، لكنه ربما لا يستطيع تذكر اسمها للبحث عنها باستخدام تطبيقات الموسيقى، ومع ذلك فإن تطبيق «موسيقى أبل» Apple Music يستطيع حل هذه المشكلة لمستخدميه عبر البحث عنها باستخدام كلمات الأغنية، دون أن يكون المستخدم مضطراً لمعرفة عنوانها.

فإذا كنت من مستخدمي التطبيق، وتعرضت لهذا الموقف، فيمكنك العثور على الأنشودة المرغوبة باتباع الخطوات التالية: افتح التطبيق الذي تبدو الأيقونة الخاصة به في شكل نغمة موسيقية على جهاز ماك، وتوجه إلى شريط البحث الموجود أعلى شريط القوائم في الجانب الأيسر من الشاشة، ثم اكتب داخل حقل البحث أكبر قدر من الكلمات التي تتذكرها من الأغنية، ويستحسن أن تكون متتابعة، وهنا قد تظهر أسفل حقل البحث بعض «الاقتراحات» Suggestions أثناء الكتابة، وبعد ذلك انقر فوق زر Return ضمن لوحة المفاتيح وستظهر أمامك كل الأغنيات التي تحتوي على هذه الكلمات، ومن ثم سيقوم التطبيق أيضاً بتظليل كل الكلمات التي بحثت عنها ضمن النتائج الظاهرة أمامك.