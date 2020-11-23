استخدام «تلفاز أبل» في عرض شاشة «آيفون»

المصدر: الإمارات اليوم

يحتاج مستخدمو الهواتف أحياناً إلى رؤية محتواها عبر الشاشات الأكبر حجماً كالتلفاز، لذا تسهل الشركات المنتجة لنظم تشغيل الهواتف هذا الأمر على مالكي أجهزتها المختلفة، كما هو الحال مثلاً بين هواتف «آيفون» وأجهزة «تلفاز أبل». فإذا كنت تمتلك الجهازين وترغب في مطالعة محتوى شاشة الـ«آيفون» عبر التلفاز، فاتبع الخطوات الآتية: افتح مركز التحكم في الهاتف عبر التمرير للأسفل من الحافة اليمنى العليا للشاشة في الهواتف التي تستخدم بصمة الوجه، أو بالتمرير من أسفل الشاشة إلى الأعلى في الهواتف التي تتميز بزر «الصفحة الرئيسة» Home Button، ثم انقر فوق زر «شاشة النسخ المتطابق» Screen Mirroring، وتبدو الأيقونة الخاصة به في شكل مستطيلين متداخلين، وبعدها تأكد أن الهاتف والتلفاز متصلان بالشبكة نفسها، ثم افتح «إعدادات التلفاز» Apple TV Settings، ومن ثم انتقل من «الإعدادات العامة» General إلى قسم «حول» About لتطلع على الاسم الخاص بالتلفاز. وبعد ذلك انقر فوق اسم الجهاز داخل شاشة النسخ المتطابق على الهاتف، علماً بأن شاشة التلفاز ستعرض الاتجاه ونسب العرض نفسها الخاصة بالهاتف، لذا عدل النسب عبر التلفاز أو استخدم إعدادات التقريب لتشاهد شاشة الهاتف بكامل شاشة التلفاز. ولإنهاء الجلسة توجه إلى مركز التحكم في الهاتف، وانقر فوق زر «إيقاف نسخ الشاشة» Stop Mirroring في نهاية نافذة النسخ المتطابق.