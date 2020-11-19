كيف تحل مشكلة "اختطاف زر الرجوع" في الهواتف الذكية؟

المصدر: برلين - د ب أ

قد تتسبب الإعلانات المزعجة على مواقع الـ"ويب" في عدم تمكن مستخدم الهاتف الذكي من الرجوع إلى الصفحة الأصلية بواسطة زر الرجوع، ويطلق على هذا السلوك المريب اسم اختطاف "زر الرجوع" Back Button Hijack.

"آي فون"

ويمكن لأصحاب الهاتف الذكي "آي فون" التغلب على هذه المشكلة من خلال النقر على أي رابط في رسالة إلكترونية أو "رسالة" iMessage، حتى يقوم متصفح "أبل سفاري" بفتح صفحة "ويب" جديدة، وبعد ذلك يمكن إزالة صفحة الإعلانات المزعجة ببساطة.

ويمكن للمستخدم أيضا محاولة إزالة ذاكرة التخزين المؤقت بمتصفح الـ"ويب" من خلال النقر على بند "إزالة السجل وبيانات الموقع" تحت قائمة "الإعدادات/سفاري/الخصوصية والأمان".

وإذا لم تفلح كل هذه الإجراءات فيمكن للمستخدم إغلاق متصفح "سفاري" قسرا عن طريق القيام بحركة مسح من حافة الشاشة السفلية إلى أعلى والتوقف مؤقتا في منتصف الشاشة، وبعد ذلك يمكن القيام بحركة مسح إلى اليمين أو اليسار للعثور على متصفح سفاري ومعاينة التطبيق، وتتم عملية إغلاق التطبيق من خلال حركة مسح لأعلى.

هواتف "أندرويد"

واعتمادا على برنامج تصفح الـ"ويب" يمكن التغلب على مشكلة "اختطاف زر الرجوع" في هواتف "أندرويد" بطريقة مشابهة تماما لهاتف "آي فون"، ويمكن للمستخدم "الهروب" من هجمات الاختطاف هذه بسهولة عند استعمال متصفح "غوغل كروم"؛ حيث يمكنه هنا الضغط لفترة طويلة نسبيا على زر الرجوع، لكي تظهر له قائمة بمواقع الـ"ويب"، التي تمت زيارتها أخيرا، وعندئذ يتم تحديد إحدى هذه الصفحات لزيارتها وتختفي المشكلة.