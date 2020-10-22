أنكر تكشف عن أصغر شاحن لـ"آيفون 12" بحجم صغير وقدرة 20 واط

المصدر: وكالات

تتسابق شركات التقنيات الذكية والاتصالات على مواكبة الطرح الجديد من شركة "أبل" العملاقة لسلسلة هواتف "آيفون 12" في الأسواق العالمية، من خلال تقديم الاكسسوارات المناسبة لهذا الهاتف الأحدث ضمن هواتف "آيفون" الشهيرة.

وقد أعلنت "أبل" في وقت سابق، أنها لن تقدم الشاحن، كخيار قياسي، مع الإصدار الجديد من "آيفون" لأسباب بيئية، ما دفع شركات عدة إلى التسابق في تصنيع خيارات من هذا الشاحن للمستهلكين ليتم طرحها مع "آيفون 12" نهاية الشهر الحالي.

وكشفت شركة أنكر، الرائدة في مجال تقنية شحن الهواتف الجوالة، اليوم، عن أصغر شاحن جداري قادر على شحن أجهزة (آيفون 12) الجديدة بسرعة تصل إلى 3 مرات أسرع من الشاحن الأصلي. ويُعد هذا الشاحن، الذي أُطلق عليه اسم "أنكر باور بورت 3 نانو"، الأقل سمكاً، والأخف وزناً، ضمن قائمة المنتجات الجديدة من شواحن أنكر المحمولة.



وأكثر ما يميز شاحن "أنكر باوربورت 3 نانو" هو حجمه، حيث يماثل حجم شاحن الهاتف الذكي الأصلي، الذي يقدم قدرة 5 واط؛ فشاحن أنكر نانو صغير بما يكفي ليناسب الوضع في جيب البنطال الأمامي دون عناء.

ويقدم الشاحن منفذاً واحداً من نوع يو إس بي- سي (USB-C) قادر على توفير قدرة تصل إلى 20 واط باستخدام معايير الإمداد بالطاقة.

ويتميز منفذ يو إس بي - سي (USB-C) بتقنية باور آي.كيو 3 الخاصة بأنكر، والتي جري تحديثها وتحسينها لتتوافق تماماً مع بروتوكول الشحن السريع لهاتف آيفون 12 الجديد، ما يمكّن شاحن النانو من شحن الهاتف بنسبة 50% خلال 30 دقيقة فقط.