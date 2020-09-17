«أوبو» تنظم فعالية عبر الإنترنت للكشف عن هواتف «رينو 4» الجديدة

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

دعت «شركة أوبو الصينية» عشاق التكنولوجيا والابتكارات في عالم الهواتف الذكية، إلى فعالية خاصة في دولة الإمارات، بعنوان «سهرة بعيون أوبو»، للكشف عن سلسلة هواتفها الجديدة كلياً «رينو 4»، إضافة إلى السماعة اللاسلكية «أوبو إنكو». وذلك خلال فعالية افتراضية سيتم تنظيمها عبر موقع «أوبو» الإلكتروني في 22 سبتمبر 2020، عند الساعة السابعة مساءً بتوقيت دولة الإمارات.

ولفتت الشركة إلى أن ميزة تصوير الفيديو بالنمط الليلي، تعد أبرز ما تقدمه سلسلة «رينو 4»، إضافة دعم شبكة الجيل الخامس.

كما تتمتع الهواتف بمزايا متنوعة للتصوير، تشمل خاصية «بورتريه الألوان» المدعومة بالذكاء الاصطناعي الجديدة، التي تتيح التقاط صور ملونة للأشخاص مع خلفية بالأبيض والأسود، وخاصية التصوير البطيء الذكي، التي تتيح تصوير لقطات الحركة البطيئة، إضافة إلى الجيل التالي من خاصية الفيديو فائق الثبات، التي تُساعد على تسجيل مقاطع فيديو ثابتة أثناء المشي أو الجري، أو ركوب الدراجات الهوائية.