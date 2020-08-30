هواوي تكشف عن ساعة رياضية ذكية ببطارية تدوم لـ 10 أيام

المصدر: الإمارات اليوم - دبي

أعلنت هواوي، اليوم، عن إطلاق ساعة HUAWEI WATCH FIT الرياضية الذكية الأولى من نوعها مع واجهة مستطيلة عالية الدقة كبيرة وأنيقة، وبطارية تدوم لـ 10 أيام.

وقد تم تصميم الساعة لتساعد المستخدمين في متابعة صحتهم من خلال ميزات ذكية تشجع المستخدم على ممارسة أشكال جديدة من التمارين خلال مجموعة متنوعة من دورات اللياقة البدنية المتحركة وأنماط التمرين المثبتة في الساعة.

وذكرت هواوي أن الساعة الجديد ستكون متاحة للبيع في الإمارات من 3 سبتمبر2020، وتعتبر أحدث ساعة لياقة بدنية من هواوي تستهل حقبة جديدة من الأجهزة الذكية القابلة للارتداء، ما يمثل تحدياً للمستخدمين لتحسين لياقتهم البدنية مع إعادة نظرتهم إلى أدائهم الخاص والعالم من حولهم.

الساعة تحمل ملامح رياضية أنيقة، وصممت بشكل مستطيل ومستدير، بقياس 1.64 بوصة، تتيح شاشة الـ AMOLED بدقة وضوح عالية وبشاشة مبهرة وملونة.

توفر ساعة HUAWEI WATCH FIT أكثر من 130 خيارا مختلفا لتصميم وجه الساعة من خلال متجر Huawei Watch Face Store. ويمكن للمستخدمين تخصيص وجوههم بألبومات الصور الخاصة بهم والتي تتم مزامنتها مباشرةً من هواتفهم الذكية، ويمكنهم اختيار البيانات المعروضة وفقًا لاحتياجاتهم الخاصة. وتوفر وضعية always on-display ستة وجوه في وضع الاستعداد للساعة حتى يتمكن المستخدمون من معرفة الوقت في لمح البصر.

ومن خلال هذه الساعة الذكية، تواصل هواوي تقديم نموذج جديد لإطالة عمر البطارية في أجهزتها القابلة للارتداء. فمن خلال شحنة واحدة فقط، يمكن أن تستمر ساعة HUAWEI WATCH Fit لمدة تصل إلى 10 أيام، ويُعزى ذلك إلى شرائح عالية الكفاءة وخوارزميات توفير الطاقة بطريقة ذكية. بالإضافة إلى ذلك، تدعم ساعة HUAWEI WATCH FIT تقنية الشحن السريع من هواوي. يمكن لشحنة مدتها خمس دقائق أن توفر للساعة الذكية يوم كامل من الاستخدام المعتاد، بينما نصف ساعة فقط ستشحن البطارية بنسبة تصل 70٪.