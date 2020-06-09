تغيير مكان حفظ الإشارات المرجعية في «بريف»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

بات تسهيل وصول المستخدم إلى ما يريد من إجراءات أمراً مفضلاً لدى المتصفحات الحديثة التي تحاول اجتذاب المستخدمين الجدد، وإقناعهم بالاستغناء بها عن المتصفحات الشهيرة.

ومن ذلك تسهيل وصول المستخدم إلى ما يريد عن طريق الأيقونات، فيتم حفظ صفحات الويب مثلاً في قائمة التفضيلات عبر النقر فوق بعض الأيقونات، كما يتم حفظ المحتوى للاطلاع عليه لاحقاً أو تصوير الشاشة عن طريق أيقونات أخرى.

وقد أضاف متصفح «بريف» Brave ميزات أخرى لهذا الأمر، عندما سمح لمستخدميه بإجراء أية تعديلات على الصفحات المحفوظة ضمن قائمة الإشارات المرجعية، وذلك من خلال الأيقونات أيضاً، لذلك، إذا كنت من مستخدمي متصفح Brave، فإنه يمكنك تعديل المجلد الذي حفظت صفحة الويب داخله، من خلال فتح المتصفح الذي تبدو الأيقونة الخاصة به في شكل رأس أسد.

افتح بعد ذلك صفحة الويب التي ترغب في تغيير مكان حفظها ضمن قائمة الإشارات المرجعية، ثم توجه إلى أعلى الجانب الأيسر من الشاشة، وانقر فوق الأيقونة التي تبدو في شكل مستطيل أسود ينتهي بما يشبه رأس سهم يشير للأعلى، بجوار شريط العناوين.

ستظهر أمامك نافذة جديدة تضم اسم الإشارة المرجعية في الحقل الأول، وتضم المجلد المحفوظة به في الحقل الثاني، وهنا انقر فوق رأس القائمة المنسدلة بجوار اسم المجلد.

ستظهر أمامك مجموعة المجلدات الفرعية، وهنا ابحث بينها عن المجلد المرغوب، ثم انقر فوق زر: «تم» Done في نهاية النافذة.