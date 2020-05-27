حذف قوائم المجموعات في «واتس أب»

المصدر: الامارات اليوم

يسمح ملمح قوائم «الرسائل الجماعية» Broadcast Lists في تطبيق «واتس أب» بإنشاء قائمة تضم جهات اتصال معينة ليتم حفظها في التطبيق، ومن ثم يتمكن المستخدم من إرسال رسائل جماعية إلى القائمة نفسها دون أن يضطر إلى تحديد جهات الاتصال ذاتها كلّما أراد مراسلتهم.

لكن أحياناً بعد إنشاء هذه القوائم يرغب المستخدم في إلغاء بعضها، نظراً إلى انتهاء ضرورة التواصل مع هذه المجموعة، أو إتمام المهمة التي أنشئت من أجلها، كما هي الحال في العمل على مشروع معين. لذا إذا كنت من مستخدمي «واتس أب» عبر الهاتف ورغبت في إلغاء إحدى هذه القوائم الجماعية، اتبع ما يلي: افتح تطبيق «واتس أب»، الذي تبدو الأيقونة الخاصة به في شكل سماعة هاتف فوق خلفية خضراء، وتأكد من النقر فوق قائمة «الدردشات» Chats في أعلى يمين الشاشة، ثم ابحث عن قائمة الرسائل الجماعية التي ترغب في إلغائها داخل نافذة الدردشات، وانقر فوقها لفتحها، ومن ثم انقر فوق اسم المجموعة في أعلى نافذة الشاشة لتستعرض نافذة المعلومات الخاصة بها، وبعد ذلك مرر داخل النافذة الجديدة حتى تصل إلى خيار «حذف قائمة الرسائل الجماعية» Delete Broadcast List قرب نهاية الشاشة، ثم انقر فوق زر «الموافقة» Ok داخل النافذة التالية لتأكيد الحذف.