تفعيل الوضع الداكن في «آي فون»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

عرفت هواتف «آي فون» وأجهزة «آي باد» الوضع الداكن Dark Mode أخيراً مع طرح نظامي التشغيل «آي أو إس 13» و«آي باد أو إس». ويعني تشغيل هذا الوضع تحويل تطبيقات النظام والعناصر الموجودة في واجهة الشاشة مثل التنبيهات والتطبيقات المصغرة إلى الألوان الداكنة التي تتدرج من الرمادي الداكن إلى الأسود الفاحم.

فإذا كنت من مستخدمي أجهزة «آي فون» العاملة بنظام التشغيل «آي أو إس 13»، فاتبع الخطوات التالية لتفعيل الوضع الداكن على جهازك: افتح «مركز التحكم» Control Center على هاتفك وذلك بالتمرير من أعلى يمين شاشة الجهاز إلى الأسفل في أجهزة iPhone X والأجهزة الأحدث، أو مرر إصبعك من أسفل الشاشة في اتجاه الأعلى في هواتف iPhone 8 والأجهزة الأقدم، ثم انقر مع التثبيت فوق المؤشر الخاص بـ«سطوع الشاشة» Screen Brightness وتبدو الأيقونة الخاصة به في شكل أشعة الشمس، ومن ثم انقر فوق زر «المظهر» Appearance يسار الشاشة للتبديل بين الوضع «الداكن» Dark والوضع «الفاتح» Light.