التقاط فيديوهات بدقة «8K» باستخدام «غالاكسي إس 20»

المصدر: دبي-الامارات اليوم.

تتميز هواتف «غالاكسي إس 20» Galaxy S20 بميزات كثيرة للغاية، أهمها أنها أول هواتف في العالم تسمح بتصوير فيديوهات بجودة (8K Video)، وذلك بدعم من أجهزة الاستشعار في الكاميرا، وشرائح Snapdragon 865. ويشير مستوى الدقة (8k) إلى دقة في العرض تكافئ (2×4k)، وهو تطوير لأعلى كثافة موجودة حالياً لتقنيات العرض.

وباستخدام هذه الإمكانات يستطيع المستخدم التقاط فيديوهات تضم قدراً أكبر من «البيكسل». لذا اتبع هذه الخطوات لالتقاط فيديوهات بدقة (8k): افتح تطبيق الكاميرا في هاتفك، وتبدو الأيقونة الخاصة به في شكل كاميرا بيضاء فوق خلفية حمراء. وانتقل إلى وضع الفيديو Video Mode بالتمرير فوق شريط القوائم أسفل الشاشة.

ثم اختر زر نسبة الفيديو Video Ratio Button أعلى الشاشة. وبعدها اختر النسبة (9:16 8K) لتفعيل ملمح تسجيل الفيديوهات بجودة 8K Video. وانقر فوق زر التسجيل Record الأحمر في نهاية الشاشة.