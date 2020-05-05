«سوني» تطلق هاتفاً جديداً بـ 3 كاميرات

المصدر: طوكيو - د.ب.أ

أعلنت شركة «سوني» عن إطلاق هاتفها الذكي (Xperia L4) الجديد، الذي يعتمد على نظام تشغيل «أندرويد».

وأوضحت الشركة اليابانية أن الهاتف الجديد يشتمل على شاشة LCD قياسها 6.2 بوصات، وبدقة (1680 x 720 بيكسل) مع نسبة باعية 21:9 مناسبة لمشاهدة الأفلام والمسلسلات.

وأضافت أنه على الجانب الخلفي للهاتف توجد كاميرا ثلاثية، حيث تعمل العدسة الواسعة بدقة 13 ميغابيكسل، فيما تعمل العدسة الواسعة الزاوية بدقة 5 ميغابيكسل، بينما يأتي مستشعر العمق بدقة 2 ميغابيكسل.

وأشارت «سوني» إلى أنها زودت هاتفها الجديد بمعالج «ميديا تيك MT6762» ثماني النوى من الفئة المتوسطة، مع ذاكرة وصول عشوائي سعة 3 غيغابايت، وذاكرة داخلية سعة 64 غيغابايت، والتي يمكن توسيعها عن طريق بطاقة الذاكرة الخارجية microSD.