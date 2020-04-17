تطبيق يحوّل «آي فون» إلى كاميرا «ويب»

المصدر: برلين ■د.ب.أ

أفادت مجلة التكنولوجيا «بي سي فيلت» الألمانية، بأنه يمكن استعمال كاميرا الهاتف الذكي «آي فون» أو الحاسوب اللوحي «آي باد» كاميرا «ويب» لأجهزة «ماك» أو الحواسيب المكتبية، في ظل أزمة تفشي فيروس «كورونا» ولجوء كثيرين إلى العمل من المنزل.

وأشارت المجلة إلى أن هناك بعض التطبيقات المختلفة، التي يمكن استعمالها للقيام بهذه المهمة، إلا أنها تنصح باستعمال تطبيق (Kinonis EpocCam Webcam) الذي يمتاز بسهولة إعداده.

وبينت أن الإصدار المجاني، الذي يتضمن إعلانات وعلامة مائية في بعض الأحيان، يمتاز بأنه يعمل مع أجهزة «ماك» والحواسيب المكتبية، علاوة على أنه يعمل مع أي جهاز جوال من شركة «أبل» مزود بنظام التشغيل «آي أو إس 10.3» على الأقل، حتى إذا كان موديلاً قديماً مثل «آي فون 5» أو «آي باد ميني 2».