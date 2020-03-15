هواوي: بيع كامل هواتف Mate Xs القابلة للطي في الإمارات

المصدر: الإمارات اليوم - دبي

أعلنت شركة هواوي عن بيع هاتفها HUAWEI Mate Xs، الذي يعتبر أحد أغلى الهواتف القابلة للطي في الإمارات، بالكامل رسمياً في جميع قنوات الشركة الرسمية.

وبحسب بيان هواوي: تعتبر الإمارات من مراكز الفخامة المعروفة بتسجيل طلبٍ لافت على المنتجات الفاخرة مثل السيارات والأزياء والترفيه. وخلال الأعوام الماضية، توسع هذا التوجه ليشمل أحدث الأجهزة والتقنيات الاستهلاكية. ويمثل الإقبال الكبير على هاتف HUAWEI Mate Xs في الإمارات دليلاً دامغاً على هذا التغيير في السوق، حيث تزايد عدد الراغبين بأن يكونوا أول المستخدمين لهذه المنتجات التكنولوجية الفاخرة، كما يبحث المستهلكون عن منتجات فاخرة تتمتع بمزايا فريدة وإمكانات هندسية متقدمة وحرفية عالية. واستفادت سوق المنتجات الفاخرة من التطوّر وسهولة الوصول إلى معلومات المنتجات وأسعارها، بفضل منصات التجارة الإلكترونية المتنامية".

ويبلغ سعر الجهاز 9999 درهم إماراتي، ويتميز بتصميم جناح الصقر Falcon Wing المحسّن، المصنّع باستخدام معدن سائل قوي مؤلف من الزركونيوم، بقابليته للطي نحو الخارج. ويمنح ذلك المستخدمين شاشة رئيسية بقياس 6.6 بوصة وشاشة ثانوية بقياس 6.38 بوصة عند طي الهاتف، وشاشة عرض كاملة FullView Display كبيرة بدون حواف قياس 8 بوصة. ويتم حماية الشاشة بطبقة مزدوجة من مادة البوليميد المُستخدمة في قطاع الطيران والفضاء، وهي مادة فريدة أغلى من الذهب.

وتمهد شاشة العرض الأكبر الطريق نحو تعزيز إمكانية تعدد المهام، والتي كانت من أهم نقاط التركيز خلال عملية تطوير HUAWEI Mate Xs، حيث يمكن للمستخدمين استعمال مزايا مثل خاصية تشغيل نسختين من نفس التطبيق في الوقت ذاته، وخاصية النوافذ المتعددة Multi-Window التي تتيح تشغيل تطبيقين مختلفين في وقتٍ واحد. كما تتيح خاصية العرض على عدة شاشات Multi-screen collaboration، بث شاشة الهاتف على أحد حواسيب HUAWEI MateBook المتوافقة*.

وزوّد هاتف HUAWEI Mate Xs بمعالج Kirin 990 5G الذي يضمن تجربة مستمرة لاتصالات الجيل الخامس وأداءً قوياً. كما يدعم شبكات الجيل الخامس غير المستقلة NSA الحالية والشبكات المستقلة SA من الجيل المقبل. وفيما يتعلق بالتصوير الفوتوغرافي، يأتي هاتف HUAWEI Mate Xs مزوداً بكاميرا رباعية من لايكا مع مستشعر الصورة SuperSensing بدقة 40 ميجابكسل. ويمكن استخدام الكاميرا الرئيسية لالتقاط صور السيلفي عن طريق عكس الهاتف واستخدام الشاشة الثانوية في الخلف. وتم تزويد هاتف HUAWEI Mate Xs ببطارية ضخمة باستطاعة 4500 ميلي أمبير ساعي بتصميم بطاية مزدوجة، ما يضمن إدارة أفضل للطاقة والحفاظ على نحافة الهاتف. وتدعم البطارية شاحن هواوي فائق السرعة HUAWEI SUPERCHARGE باستطاعة 55 واط، ما يتيح للمستخدمين شحن هاتفهم حتى 85% في غضون 30 دقيقة فقط.

ويأتي الهاتف بحالته الأصلية مزوداً بمنصة هواوي للخدمات والتطبيقات HMS ومتجر هواوي للتطبيقات HUAWEI AppGallery. ويتيح النطاق العالمي لمتجر هواوي للتطبيقات تزويد المستخدمين بتوصيات ذكية حول التطبيقات المناسبة لهم، وربط احتياجات المستخدمين بسلاسة مع الخدمات التي يمكنها إثراء حياتهم بطرق جديدة غير مسبوقة. وبفضل نظام ضمان الحماية الأمنية المتكامل المستخدم في هذه التطبيقات، والذي يشتمل على مجموعة شاملة من التدابير الأمنية الوقائية على الجهاز وقدرات توطين البيانات وشهادة الامتثال للخصوصية، يمنح متجر هواوي للتطبيقات HUAWEI AppGallery المستخدمين مستويات استثنائية وغير مسبوقة من الطمأنينة وراحة البال.

ويجسد هاتف HUAWEI Mate Xs شغف هواوي بطرح أحدث التقنيات وتلبية احتياجات المستخدمين عندما يتعلق الأمر باجتذاب المستهلكين في الإمارات العربية المتحدة، وخاصة الذين ينشدون اقتناء منتجات راقية ويسعون دائماً لتجربة أحدث التقنيات في عالم الهواتف الذكية. وتعتزم هواوي إطلاق سلسلة هواتف P الجديدة بحلول نهاية الشهر الجاري، والتي من المتوقع أن تُقدم المزيد من الابتكارات الرائدة التي ستحافظ على ترقب عشاق العلامة والمستهلكين الجدد للمزيد من الابتكارات.