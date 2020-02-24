هواوي تطلق "ميت إكس أس" القابل للطي يدعم تقنيّة الجيل الخامس

المصدر: الإمارات اليوم - دبي

أطلقت مجموعة هواوي، اليوم، هاتف HUAWEI Mate Xs، وهو الإصدار المتطور لهاتف HUAWEI Mate X القابل للطي.

ويعتبر HUAWEI Mate Xs أكثر الهواتف المتطورة من هواوي، التي تتميز بتصميم رائد للهواتف الذكية القابلة للطي مع تصميم Falcon Wing المحسّن، وتفاعل سريع ومتطور مع معالج Kirin 990 5G SoC، ما يوفر أداءً قوياً وتجربة مستخدم سلسة عبر أوضاع الهاتف الذكي والكمبيوتر اللوحي. ومن المتوقع فتح الطلبات المسبقة في الإمارات يوم 15 مارس، بينما لم يتم حتى الآن الإعلان عن السعر المحلي.

وقال ريتشارد يو، الرئيس التنفيذي لمجموعة هواوي لأعمال المستهلكين: "لقد كان هاتف HUAWEI Mate X أول تجربة لنا في فئة الهواتف القابلة للطي، وأنه وضع المعايير لهذه الصناعة. يعمل هاتف HUAWEI Mate Xs على رفع مستوى الهواتف القابلة للطي بدرجة أكبر من خلال اتصال أقوى وتجربة مستخدم متكاملة. إنه أسرع هاتف ذكي يدعم تقنيّة الجيل الخامس 5G من فئته".

شاشة قابلة للفتح الخارجي

يوفر هاتف HUAWEI Mate Xs تجربة عرض FullView حقيقية من خلال شاشة قابلة للفتح الخارجي من الحافة إلى الحافة بمقاس 8 بوصة مُمكّنة بفضل تصميم المفصل الميكانيكي الجديد، وقد تم تصميم الهاتف القابل للطي على شكل Falcon Wing لأول مرة على هاتف HUAWEI Mate X، ويضم أكثر من 100 جزء متشابك يعملون في تناسق لتعزيز الشاشة مع تقديم تجربة مستخدم سلسة عبر الوضعين.

الهاتف مصنوع من معدن سائل مرتكز على الزركونيوم، وتمت ترقية المفصل ليصبح أكثر متانة، مما يسهل طي الهاتف كاملًا بدرجة 180 درجة. تتقلص المفصلات وتوسع نفسها اعتماداً على حالة الشاشة، ما يوفر الدعم اللازم بأقل مسافة.

تم تجهيز هاتف HUAWEI Mate Xs بشاشة مرنة تتميز بهيكل بوليمر مبتكر من طبقتين. يتم تصنيع شاشة العرض القابلة للطي باستخدام تقنية تلتصق بطبقتين من مادة بوليميد من الدرجة الفضائية مع مادة لاصقة وواضحة للبصر. تتيح هذه المواد إنتاج جودة صور رائعة وتشبع اللون وسطوعاً مع الحفاظ على درجة عالية من المتانة.

الجهاز فائق النحافة، حيث يبلغ مقاسه 5.4 مم فقط عندما يكون غير مطوياً و11 مم عند طيه، ما يجعله سهل الاستخدام والحمل.