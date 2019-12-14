«أبل» تستحوذ على شركة ناشئة لتحسين جودة صور «آي فون»

المصدر: لندن - د.ب.أ

استحوذت شركة «أبل» الأميركية العملاقة للإلكترونيات على شركة «سبكترال إيدج» البريطانية الناشئة للبرمجيات، التي ابتكرت تقنية جديدة تساعد على تحسين جودة الصور التي يتم التقاطها بواسطة الهواتف المحمولة.

وأفادت وكالة «بلومبيرغ» للأنباء بأن المحامي بيتر دينوود، الذي يعمل بشركة «أبل»، اختير رئيساً جديداً لشركة «سبكترال إيدج»، ومقرها في مدينة كمبريدج البريطانية، وذلك حسب مستندات الصفقة التي أعلنت أول من أمس.

وكشفت الوثائق أن «أبل» أصبحت تسيطر الآن على «سبكترال إيدج»، بعد أن استحوذت في وقت سابق هذا العام على شركة برمجيات ناشئة أخرى، تحمل اسم «داتا تايجر»، وتعمل في مجال التسويق الإلكتروني.

ولم يتسن حتى الآن التحقق من قيمة صفقة استحواذ «أبل» على «سبكترال إيدج»، وإن كان حجم تمويل الشركة الناشئة قد تجاوز خمسة ملايين دولار العام الماضي.

وافتتحت «أبل» مقراً لها في مدينة كمبريدج البريطانية في السنوات الأخيرة، للعمل في مجال الذكاء الاصطناعي بشأن منتجات مثل برنامج «سيري» للمساعدة الرقمية.

من جانبها، تستخدم «سبكترال إيدج» تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحسين جودة صور الهواتف المحمولة عن طريق الجمع بين إمكانيات التصوير المعمول بها حالياً وتقنيات التصوير بواسطة الأشعة تحت الحمراء.

يشار إلى أن شركة «أبل» كشفت أخيراً عن تحديث رئيس لتطبيق Apple Store، الذي يشمل علامة تبويب Shop جديدة معاد تصميمها، والتي تعمل على تعزيز تجربة التسوق عبر الإنترنت، حيث يتم الآن تقديم المنتجات مع صور أكثر وضوحاً وتوصيات مميزة.

- «سبكترال إيدج» تجمع بين إمكانات التصوير الحالية

وتقنيات التصوير بالأشعة تحت الحمراء.