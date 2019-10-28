أونر تطلق هاتف 9X بكاميرا ثلاثية 48 ميجابكسل بشاشة 6.59 بوصة

المصدر: الإمارات اليوم - دبي

أعلنت "أونر"، اليوم، عن إطلاق هاتف 9X الذي يعتبر الأحدث ضمن سلسلة X المزودة بتقنيات فائقة في التصميم والتصوير وأداء البطارية. ويمتلك الهاتف كاميرا أساسية ثلاثية العدسة بدقة 48 ميجابكسل، وشاشة عرض كاملة بحجم 6.59 بوصة، مقابل 999 درهم إماراتي.

وإلى جانب هاتف HONOR 9X، طرحت الشركة سوار HONOR Band 5 الرياضي بشاشة لمس 0.95 بوصة من نوع Full Colour AMOLED، حيث يقدم السوار الذي يبلغ سعره 110 درهم إماراتي العديد من المزايا العصرية أبرزها تتبع نبضات القلب على مدار الساعة، ودعمه لأنماط الرياضة المختلفة. وفي نفس الإطار، طرحت الشركة سماعاتها الرياضية HONOR Sport Pro بتصميم رياضي عصري وبسعر 249 درهم إمارتي.

وقد زُوّد هاتف HONOR 9X بكاميرا ثلاثية تبلغ دقة العدسة الأساسية فيها 48 ميجابكسل وتتميز بفتحة مقاس f/1.8 ومستشعر مقاس نصف بوصة يتيح للمستخدمين تصوير لحظاتهم الاستثنائية بوضوح. ويوفر وضع التصوير الليلي AIS Super Night Mode، بفضل خوارزميات الذكاء الاصطناعي المتطورة، صوراً فائقة الجودة حتى في البيئات ذات الإضاءة المنخفضة. كما يمتاز الهاتف بكاميرا ذات زاوية واسعة للغاية 120 درجة تساعد المستخدمين على تصوير المزيد من المساحة ضمن إطار الصورة الواحدة.

شاشة عرض كاملة

يتميز الجزء الأمامي من هاتف HONOR 9X بشاشة العرض الكاملة مقاس 6.59 بوصة والخالية من فتحة الكاميرا، مما يوفر تجربة مشاهدة غامرة دون أي إزعاج بصري مشتت للانتباه. وتعتبر شاشة الـLCD واحدة من أكبر شاشات العرض على هواتف HONOR مع نسبة شاشة تبلغ 91% من الهيكل العام.

ويمتاز غلاف هاتف HONOR 9X الخلفي بتصميم بارز مستوحى من الماس، ويضم أكثر من 100 ألف قطعة هندسية مقصوصة على شكل ألماسة تعكس الضوء لتشكل تصميم حرف الـX الديناميكي والفريد. وتلبية لمتطلبات المستخدمين المتطورة من حيث تصميم الهواتف الذكية، يتوفر هاتف HONOR 9X باللون الأزرق الياقوتي الرائع وأسود منتصف الليل المفضل لدى الكثيرين.