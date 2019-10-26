«آسوس» تطرح هاتفاً فاخراً بسعر يبدأ من 1835 درهماً

المصدر: برلين ــ د.ب.أ

تتمتع شركة «آسوس» بشهرة كبيرة في عالم أجهزة الكمبيوتر المحمول، غير أنها تقدم بعض الموديلات الفاخرة من الهواتف الذكية منذ سنوات قليلة، ومنها الهاتف «زينفون 6» «Zenfone 6» الفاخر الذي يبدأ سعره من نحو 500 دولار (1835 درهماً)، ويأتي مزوداً بشاشة قياس 6.4 بوصات، ويعتمد على نظام تشغيل «أندرويد»،، فيما يبلغ وزنه 190 غراماً.

تعمل الكاميرا في الهاتف الجديد بدقتي 48 و13 ميغابيكسل، مع ملاحظة أنه يمكن تدويرها بمقدار 180 درجة، لتصبح بمثابة كاميرا أمامية. وتعتبر الكاميرا الدوارة في هاتف Zenfone 6 أكثر من مجرد لعبة؛ إذ يمكن الاستفادة منها عند الرغبة في التقاط صور بانورامية بزاوية 180 درجة؛ حيث لا يضطر المستخدم إلى تحريك الهاتف بنفسه، بل يتم تنفيذ ذلك بواسطة محرك.

ويتمتع الهاتف بمستشعر مدمج دقة 48 ميغابيكسل وبرامج أخرى، وفي وضع التشغيل العادي يتم دمج كل أربعة بيكسلات في بيكسل واحد، لإنتاج صورة بدقة 12 ميغابيكسل، وبالتالي تمتاز هذه الصور بمزيد من التفاصيل والإضاءة، والقليل من التشويش، كما يمكن للمستخدم التقاط صور بدقة 48 ميغابيكسل.

وفضلاً عن الكاميرا الرئيسة، توجد كاميرا واسعة الزاوية بدقة 13 ميغابيكسل ونطاق تصوير يبلغ 125 درجة، وتعتبر من الإضافات المفيدة عند التقاط صور «سيلفي» الجماعية.

يعتمد «Zenfone 6» الجديد على نظام «أندرويد 9» في نسخة معدلة تحمل اسم ZenUI 6، وهو نظام يمتاز بتصميم بسيط يشبه واجهة «غوغل» لنظام «أندرويد».