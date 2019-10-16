"هواوي" تطلق هاتفاً بستّ كاميرات في أسواق الامارات

المصدر: دبي- الامارات اليوم

أعلنت "مجموعة هواوي لأعمال المستهلكين" اليوم عن إطلاقها لهاتف "نوفا 5تي" الذكي في أسواق الامارات الذي يأتي مدعوما بست كاميرات، معززة بتقنيات الذكاء الاصطناعي.

وأشارت الشركة خلال لقاء صحافي عقدته في دبي حول إطلاق الإصدار الجديد، إلى أن الهاتف الذي يتاح بأسواق التجزئة قبل نهاية الشهر الجاري بالدولة بست كاميرات منها خمس خلفية وواحدة أمامية، سيعمل بمعالج من نوعية "كيرين 980" المدعم بالذكاء الاصطناعي، وذاكرة رام بسعة 8 جيجابايت، ونظام تشغيلEMUI 9.1 .

وبدوره قال مدير "مجموعة هواوي لأعمال المستهلكين" في الإمارات، ديفيد وانغ، إن "الشركة أطلقت هاتف "نوفا 5 تي" في أسواق الدولة والذي يأتي مدعما بست كاميرات منها خمس كاميرات خلفية مدعمة بالذكاء الاصطناعي تمكن المستخدم من التقاط الصور من زاوية عريضة جداً، بالإضافة إلى الصور القريبة والعميقة، كما يملك قدرة على التقاط صور واضحة في جميع ظروف التصوير".

وأشار إلى ان "نظام الكاميرات الخلفية يجمع بين القدرة المدعّمة بالذكاء الاصطناعي مع العدسة الرئيسة بدقة 48 ميجابكسل والعدسة بزاوية تصوير عريضة بدقة 16 ميجابكسل، وعدسة صور القريبة (Macro) بدقة 2 ميجابكسل، وعدسة تأثيرات بوكيه بدقة 2 ميجابكسل التي تعمل على التقاط صور واضحة مع تفاصيل دقيقة وتعرّض متوازن للضوء في مختلف ظروف الإضاءة.

وأضاف أن "الكاميرات الخلفية تتيح خاصية وضع التصوير الليلي Super Night Mode AIS Super Night Mode وخاصية إضاءة الخلفية HDR+ المدعمة بالذكاء الاصطناعي لتحديد مستوى التعرض للضوء (AEL) وقفل التركيز التلقائي (AFL) كي تنتج صوراً واضحة بالتفاصيل حتى في الإضاءة المنخفضة. ويستطيع الذكاء الاصطناعي أيضاً التعرف على 22 نوعاً من المشاهد وضبط إعدادات الكاميرا تلقائياً لالتقاط الصور".

وقال إن "الكاميرا الأمامية في الهاتف تأتي بدقة 32 ميجابكسل المدعمة بالذكاء الاصطناعي و تلتقط صور السيلفي بتفاصيل واضحة و قادرة على التعرف على 8 مشاهد مختلفة مما يضمن تميّز كل صورة سيلفي حتى في الإضاءة المنخفضة عبر تقنية دمج بكسل 4 في 1 وخوارزميات التصوير بالمدى الديناميكي العالي المدعم بالذكاء الاصطناعي + AI HDR، بالإضافة إلى خاصية تعديل صور السيلفي بالتأثيرات التجميلية المدعمة بالذكاء الاصطناعي".

وأشار إلى أن "المجموعة أطلقت أيضا في أسواق الدولة ساعات HUAWEI WATCH GT 2 التي تأتي بمقاسي 46 ملم و42 ملم، وبمعالج Kirin A1 الذي طورته الشركة و بشاشة زجاجية ثلاثية الأبعاد "، مبينا أنه "خلال الاستخدام اليومي للساعة HUAWEI WATCH GT بمقاس 46 ملم تعمل لمدة تصل إلى أسبوعين مع تشغيل وظيفة المراقبة الذكية لمعدل ضربات القلب ووظيفة الإعلام بالمكالمات الواردة وإجراء المكالمات عبر البلوتوث لمدة 30 دقيقة وكذلك تشغيل الموسيقى لمدة 30 دقيقة أسبوعياً، ومراقبة التمارين الرياضية لمدة 90 دقيقة وتشغيل وضع مراقبة النوم بطريقة علمية ليلاً. أما بطارية الساعة من مقاس 42 ملم، فتكفي طاقتها لتشغيل الوظائف ذاتها لمدة أسبوع واحد".