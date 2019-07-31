«اوبو» تكشف عن هاتف بشاشة Waterfall Screen

المصدر: دبي - الإمارات اليوم



كشفت شركة «أوبو» الصينية OPPO العاملة في مجال الهواتف الذكية، النقاب عن نموذج أولي لهاتف محمول بشاشة تأتي بتصميم Waterfall Screen تقدّم تأثيراً بصرياً معززاً، نظراً لانحناء أطراف الجهاز بزاوية تبلغ نحو 88 درجة تجعله دون حواف تقريباً.

وأوضحت الشركة في بيان لها أمس، أن النموذج يجسد مساعي «أوبو» المستمرة لإضفاء مزيد من الابتكار على تصاميم وأحجام وأشكال هواتفها الذكية الجديدة، ويعكس جهودها المتواصلة لإطلاق تقنيات جديدة للشاشة الكاملة وتعزيز الطابع الجمالي في هواتفها.

وقال رئيس شركة «أوبو» في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، أندي شي، إن الشركة تؤمن بأهمية تمكين المتعاملين من التمتع بتقنيات مبتكرة ومميزة، ولذلك جاءت شاشة Waterfall Screen لتجمع بأسلوب فريد من نوعه بين التقنيات الحديثة والإبداع، والتي نهدف من خلالها إلى توفير تجربة بصرية غامرة ومميزة ومظهراً مفعماً بالجمال لمستخدمي هواتفنا.