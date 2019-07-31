«غيغاسيت» تطلق هاتفاً ذكياً ببطارية كبيرة

المصدر: ميونخ ـ د.ب.أ

أطلقت شركة «غيغاسيت» Gigaset الألمانية هاتفها الذكي GS195 الجديد، الذي يمتاز ببطارية كبيرة سعة 4000 مللي أمبير/‏‏ساعة، تكفي للاستخدام على مدار اليوم.

وأوضحت الشركة أن هاتفها GS195 الجديد يأتي بشاشة قياس 6.18 بوصات وبدقة وضوح 2246×1080 بيكسل، كما ينبض بداخله المعالج ثماني النوى Spreadtrum SC9863A بسرعة 1.6 غيغاهرتز، مع ذاكرة وصول عشوائي (RAM) سعة 2 غيغابايت، وذاكرة داخلية سعة 32 غيغابايت.

ويشتمل الهاتف الجديد على كاميرا أمامية بدقة 8 ميغابيكسل لالتقاط صور «سيلفي»، إضافة إلى كاميرا خلفية أساسية بدقة 13 ميغابيكسل، مدعومة بمستشعر عمق بدقة 5 ميغابيكسل.

ويمتاز الهاتف بماسح لبصمة الإصبع، ويعتمد على نظام التشغيل «9 Pie» من «أندرويد»، ويتوافر نظير سعر يبلغ 199 يورو (نحو 814 درهماً).