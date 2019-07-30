الجيل الرابع من (Nokia 105) يأتي بتصميم عصري وإمكانيات متعددة

المصدر: دبي - الإمارات اليوم



أعلنت شركة "HMD" العالمية، المطورة لأجهزة هواتف نوكيا عن إطلاق الجيل الرابع من هاتفها الكلاسيكي الجديد نوكيا 105 (Nokia 105). ويشتمل (Nokia 105) الجديد على كافة الخصائص بما فيها البطارية طويلة الأمد، بما يسمح لك بالتحدث من الشروق وحتى الغروب بالشحن لمرة واحدة، فيما تُعد شاشته قياس 1.77 بوصة الملونة مثالية للألعاب مثل لعبة الثعبان (Snake) التقليدية، فيما تيسر لوحة المفاتيح ذات الأزرار المعزولة من الاتصال وكتابة الرسائل بشكل كبير وأكثر راحة. ويجمع (Nokia 105) الجديد والمصنوع من مادة البولي كربونات الصلبة في تناغم بين التصميم العصري، والبساطة والمظهر الجذاب في جهاز واحد يمثل قيمة كبيرة بحد ذاته.

وقال يوهو سارفيكاس، رئيس قسم المنتجات في شركة "HMD" العالمية: "نجحنا في بيع مئات ملايين الوحدات من هاتف (Nokia 105) في أنحاء العالم، بما يعكس الشعبية التي يحظى بها. ويعد (Nokia 105) الجيل الرابع من سلسلة الهواتف الكلاسيكية التي تم تصميمها لتلبية احتياجات المستخدمين الراغبين في امتلاك القدرة على التواصل أثناء الحركة. وسعينا إلى استثمار المعادلة الناجحة التي أنتجت واحداً من أكثر الهواتف الكلاسيكية شعبية في العالم، وأن نوفر ذات المستوى من الجودة إلى جانب المزيد من الخصائص المحسنة، مع التركيز على العملاء الذين يستخدمون الهواتف المحمولة للمرة الأولى. وقد اعتمدنا تصميمًا مألوفًا، مع مظهر عصري، كما قمنا بتزويد الهاتف ببطارية أطول عمراً، تمكن المستخدمين من إجراء اتصالات تستمر لساعات في المرة الواحدة.

ولضمان حصولك على الكثير من الترفيه، يشتمل (Nokia 105) على ست ألعاب "جرب واشترِ" من جايملوفت (Gameloft)محملة مسبقاً، وهي تيترس (Tetris)، سكاي جفت (Sky Gift)، أيرسترايك (Air Strike) ، نيترو ريسنج (Nitro Racing) ، نينجا أب (Ninja Up!) ، ودانجر داش (Danger Dash) .

وسيتوفر (Nokia 105) باللون الأزرق، والوردي، والأسود في 9 أغسطس، وسيتاح للبيع في متاجر التجزئة في السوق الإماراتية ابتداء من 60 درهما.