HONOR تقدم هاتفاً جديداً بكاميرا رباعية

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت HONOR عن إطلاقها الإقليمي لهاتف HONOR 20 PRO المعتمد من Google Play حيث سيتوفر في جميع أنحاء الإمارات في بداية شهر أغسطس.

وتأكيداً على التزام الشركة بتقديم أفضل التقنيات المتطورة وتجارب Android المحدّثة، أكدت HONOR أنه سيتم تزويد سلسلة هواتف 20 بنظام Android Q قريباً بما في ذلك هاتف HONOR 20 PRO.

وقد لفت الهاتف الجديد أنظار العالم مؤخراً، بعد حفل إطلاق ضخم بلندن، بفضل نظام الكاميرا الرباعية الخلفية المزود بها، وهي تعتبر واحدة من أفضل كاميرات الهواتف الذكية، وخلفية الهاتف الزجاجية، والمُعالج Kirin 980، إلى جانب ذاكرة بسعة 8 جيجابايت ومساحة تخزين تبلغ 256 جيجابايت، بالإضافة إلى تقنية تبريد الجرافين وشاشة العرض الكاملة التي تشكل 91.7% من حجم الهيكل العام.

ويأتي الإصدار الجديد من HONOR بعد فترة وجيزة من إطلاق هاتف HONOR 10i المتوفر حالياً في الإمارات، والذي يتميز بأول نظام كاميرا ثلاثية من HONOR وكاميرا سيلفي مُبتكرة بدقة 32 ميجابيكسل.