إصدار خاص بالإمارات من HUAWEI P30 Pro باللون الكريستالي اللامع

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أطلقت شركة هواوي في الإمارات الإصدار الخاص الجديد 128 جيجابايت من هاتفها الذكي HUAWEI P30 Pro، لتقدم لعملائها في الدولة أحدث إصدار من هذه السلسلة. التي تتمتع بالمزايا القوية التي عرف بها الهاتف واشتهر بين المستخدمين ضمن هيكل أنيق بلون كريستالي لامع وسعة ذاكرة أكبر ليكون الهاتف الذكي الذي طالما كنت تبحث عنه.

يمنح الإصدار الجديد 128 جيجابايت من HUAWEI P30 Pro المستخدمين الحجم الكافي من سعة الذاكرة لحفظ الصور ومقاطع الفيديو والتطبيقات والألعاب ما يمكنهم من التقاط ما يشاؤون من الصور والفيديو خلال عطلاتهم أو أوقاتهم المرحة فضلًا عن تنزيل العديد من التطبيقات أو الألعاب كما يحلو لهم.

وبمناسبة الحديث عن التقاط الصور والفيديو، نذكر أن الهاتف الذكي HUAWEI P30 Pro معروف بكاميرته الرباعية القوية من لايكا، التي حصلت على إطراء المستخدمين والمتخصصين على حد سواء، حتى أن الجهاز فاز بجائزة «أفضل هاتف ذكي للتصوير» من جوائز تيبا وورلد 2019. وتتكون كاميرته الرباعية من كاميرا رئيسة بدقة 40 ميجابكسل مع مستشعر سوبر سبكتروم من هواوي وكاميرا بدقة 20 ميجابكسل ذات زاوية تصوير عريضة جدًا وكاميرا بدقة 8 ميجابكسل لتصوير المشاهد البعيدة بالاعتماد على تقنية التقريب سوبر زوم وكاميرا تي أو إف من هواوي لالتقاط معلومات عمق الصورة.

وبفضل القوة العتادية العالية التي يتمتع بها هذا الجهاز يستطيع مستخدموه بالتقاط صور ومقاطع فيديو مذهلة حتى في الأجواء منخفضة الإضاءة وتقريب المشاهد حتى 50 مرة رقمياً وإنشاء صور جميلة بتأثيرات بوكيه غنية، وتسجيل مقاطع الفيديو بأسلوب فريد بالاستفادة من وضع تصوير الفيديو بزاويتي تصوير مختلفتين في آن واحد. وإضافة إلى هذا كان للهاتف الذكي HUAWEI P30 Pro نصيب وافر من الجوائز التقديرية لقدرات معالجه المتقدم «كيرين 980» الذي يتربع اليوم على عرش السرعة بين رقاقات معالجات هواوي بأدائه القوي وكفاءته العالية.

من ناحية طاقة البطارية، يتمتع الهاتف HUAWEI P30 Pro ببطارية قوية تبلغ قدرتها 4200 مللي أمبير، ويدعمها الشاحن السريع سوبر تشارج من هواوي باستطاعة 40 واط، ليعيد شحنها إلى 70% من طاقتها القصوى خلال 30 دقيقة فقط. وإضافة إلى ذلك أصبحت إمكانية شحن البطارية لاسلكياً بشاحن سوبر تشارج اللاسلكي باستطاعة 15 واط، وكذلك قدرته على الشحن اللاسلكي العكسي، من أهم المزايا المفضلة لدى المستخدمين.

أقل ما يقال عن هذا الجهاز أنه يذهل الأعين ويفتح الأفواه، بلونه الكريستالي اللامع وقدرته على مقاومة الغبار والماء وفق المعيار IP68 وشاشته المنحنية من نوع أوليد بمقاس 6.47 بوصة التي تدعم العرض الكامل للصورة. تصميم الجهاز مستوحى من جمال بحيرات الملح المسطحة ولونه الكريستالي اللامع يلتقط روعة سمائها بأطيافه المتعددة ليمنح المستخدمين شعورًا من الراحة والهدوء.

يعد إطلاق هذا الجهاز في دولة الإمارات نموذجاً جديداً لمواصلة هواوي جهودها في تقديم المزيد لعملائها. فإن كنت تبحث عن هاتف مزود بكاميرا مذهلة وعتاد قوي وسعة ذاكرة وافرة في هيكل رائع وتصميم أنيق، فستجد في الإصدار HUAWEI P30 Pro 128GB غايتك المثلى دون أي بديل.