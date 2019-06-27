«سامسونغ» تطلق الطلب المسبق لـ «Galaxy A80» في الإمارات

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت شركة «سامسونغ» الخليج للإلكترونيات، أمس، عن إطلاق خدمة الطلب المسبق على هواتف «Galaxy A80» في الإمارات عبر الإنترنت على الموقع: www.samsung.com، بسعر 2399 درهماً، مشيرة إلى أن الطلب سيستمر حتى الثالث من يوليو المقبل.

وذكرت الشركة، في بيان، أن العملاء الذين طلبوا الجهاز مسبقاً، سيحصلون على ساعة «Galaxy Fit e» باللون الأسود مجاناً، مشيرة إلى أن الكمية محدودة وسيتم توزيع الأجهزة على أساس أسبقية الحجز.

وأضافت أنه يمكن للمستخدمين، بفضل الكاميرا في الهواتف الجديدة، التمتّع بتجربة عرض استثنائية بفضل أول شاشة عرض Infinity الجديدة من «سامسونغ».

ولفتت الشركة إلى أن هاتفها الجديد، قياس 6.7 بوصات، يتوافر بثلاثة ألوان، هي: الذهبي والأسود والأبيض، مبينة أن الهاتف باللون الذهبي يحتوي على عناصر وردية اللون، أما الهاتف بنسخته البيضاء فيحتوي على بعض الخصائص الزرقاء، بحيث يتغير اللون بحسب اتجاه الإضاءة وانعكاسها.