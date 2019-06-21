بيع مليون هاتف من HONOR 20 خلال 14 يوماً في الصين

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت HONOR علامة الهواتف الذكية اليوم عن توفّر سلسلة هواتفها HONOR 20 عالمياً بعد تسجيل مبيعات قياسية تجاوزت مليون جهاز في الصين خلال 14 يوماً فقط.

وقد أطلقت سلسلة HONOR 20 التي تضم HONOR 20 LITE وHONOR 20 وHONOR 20 PRO في لندن في 21 مايو، واستقطبت ردود فعل إيجابية هائلة من أفضل منصات التكنولوجيا بما في ذلك GSMArena وTech Advisor وStuff وMashable، وذلك بفضل تصميمها المتميز وقدراتها الفريدة في التصوير. كما تلقّت سلسلة HONOR 20 موجات من الثناء من المستهلكين ووسائل الإعلام على حد سواء بفضل نظام الكاميرا الرباعي المدعّم بالذكاء الاصطناعي الأفضل في فئته وأداء الهواتف الذي لا يضاهى.

وحقق HONOR 20 PRO المتوفر في الصين حالياً، حجم مبيعات بلغ 100 مليون يوان في غضون ثلاث ثوانٍ من إطلاقه أمس. وسيتمكن المستخدمون خارج الصين قريباً من الحصول على هذا الهاتف الذكي الذي طال انتظاره.

يذكر أن هاتف HONOR 10i هو أخر الهواتف الذي تم إطلاقه في سوقي الإمارات والسعودية، ولقي الهاتف استحسانًا كبيرًا للغاية، حتى أنه وصف بأفضل هاتف ذكي في فئته السعرية وخاصة بعد دعمه بقدرات كاميرا استثنائيه تضم الكاميرا الرائدة ثلاثية العدسات وكاميرا السيلفي بدقة 32 ميجابيكسل.