«غوغل» تسرِّب صور ومواصفات «بيكسل 4»

المصدر: القاهرة - الإمارات اليوم

أقدمت شركة «غوغل» على خطوة غير معتادة، وسربت عبر حسابها الرسمي على موقع التدوين المصغر «تويتر»، صور ومواصفات الجيل الرابع من هواتفها الذكية «بيكسل 4»، المفترض طرحه رسمياً في أكتوبر المقبل.

ووفقاً لتحليل أجرته وحدة التحليلات ومراجعات المقارنة في موقع «بيزنس إنسايدر» للصور المنشورة على حساب «غوغل»، فإن الهاتف الجديد الذي يأتي بشاشة قياس 6.3 بوصات، سيعمل بكاميرا خلفية ثنائية العدسة ونظام التعرف إلى الوجه، فضلاً عن خاصية التحكم في الإيماءات، ونظام تشغيل «أندرويد كيو».

تغيير كبير

وأشار التحليل إلى أن «بيكسل 4» يتضمن تغييراً كبيراً مقارنة بالأجيال الثلاثة السابقة عليه، مبيناً أن «غوغل» أقدمت على التسريبات بنفسها، تمهيداً لعمق التغيير المتوقع في الهاتف، خصوصاً بالنسبة للكاميرات الخلفية التي سيزداد ويتسع استخدامها للذكاء الاصطناعي، علاوة على أن «بيكسل 4» قد يشهد أول تطبيق فعلي للنتائج التي توصلت إليها «غوغل» في مشروعها المعروف باسم «سولي»، الذي يستهدف التوسع في خاصية التحكم في الهاتف عبر الإيماءات، من دون استخدام الأوامر المكتوبة أو الصوتية أو حركات اللمس على الشاشة، وهي الخاصية التي ظهرت في بعض الهواتف الذكية الأخرى من شركتي «سامسونغ» و«أبل».

وتوقع تحليل «بيزنس إنسايدر» أن يأتي هاتف «بيكسل 4» بمناطق لمس على جوانبه بديلاً عن الأزرار الحقيقية، حيث يعتقد أن هذه المناطق قد تستخدم إصداراً موسعاً من التقنية المعروفة باسم «الحواف النشطة» الحالية من «غوغل»، والموجودة أصلاً في هواتف «بيكسل 2» و«بيكسل 3»، والتي تتيح للمستخدمين الضغط على هواتفهم لبدء تشغيل مساعد «غوغل» الرقمي أو إسكات المكالمات والإشعارات الواردة.

وذكر التحليل أنه إضافة إلى ذلك، سيدعم «بيكسل 4» تقنية الكاميرا المثقوبة المضمنة في الشاشة، على غرار هواتف «سامسونغ غالاكسي S10».

البصمة

ورجح التحليل تخلي «غوغل» كلياً عن نظام التأمين ببصمة الإصبع، والانتقال إلى نظام التعرف إلى الوجه، مستنداً في ذلك إلى التصميم العام للهاتف الذي ظهر بالصور، لكنه لفت إلى أن الاحتمال الأقل ترجيحاً أن تنتقل «غوغل» إلى نظام البصمة المدمج في الشاشة، الذي يعمل على كامل مساحتها باللمس، وليس مساحة محددة في الخلف أو الأمام كما هو معتاد.

غموض

ومن الملاحظات البارزة في تسريبات «غوغل» أنها تركت موقف وحدات الذاكرة الإلكترونية أو وحدات ذاكرة الوصول العشوائي (رام) للهاتف غامضاً، ولم تقدم ما يشير إلى مستوى سعة هذه الوحدات في الهاتف الجديد، وهل سيتوقف عند 4 غيغابايت كما كانت الحال في هواتف «بيكسل 3»، أم سيرتفع إلى 6 غيغابايت وأكثر لينافس مستويات وحدات الذاكرة التي ظهرت أو يتوقع ظهورها مع هواتف «آي فون» و«غالاكسي»، والتي وصلت إلى 8 غيغابايت في حالة «غالاكسي نوت 10». وتتمثل أهمية هذه النقطة في أن الذاكرة الإلكترونية أو «الرام» هي التي تتيح للمستخدم بقاء جميع التطبيقات التي استخدمها أخيراً مفتوحة في الخلفية، كما تتيح العودة إلى التطبيق دون الحاجة إلى فتحه من نقطة الصفر، والذي يستغرق وقتاً أطول من مجرد الرجوع إليه.

المواصفات

أظهرت تسريبات إضافية لما سربته شركة «غوغل» حول هاتفها الجديد «بيكسل 4»، في مواقع تقنية عدة، أن الهاتف الجديد يتمتع بالمواصفات التالية:

- التصميم: يأتي التصميم أكثر جاذبية من الأجيال الثلاثة السابقة من الهاتف، لكن التغيير الأبرز في هذا الصدد هو أنه يتم إدخال الكاميرا الأمامية ومكبر الصوت وسماعة الأذن في شاشة العرض الخاصة بالهاتف.

- نظام التشغيل: من المتوقع أن يدعم الهاتف نظام تشغيل «أندرويد كيو»، الذي يدعم خاصية التعرف إلى الوجه التي انتشرت، أخيراً، في معظم الهواتف الذكية.

- الشاشة: تأتي من نوع «بي أو إل إي دي»، مقواة بزجاج «كورننج غوريلا 6»، ويراوح قياسها بين 6.3 و6.5 بوصات، وتعمل بدقة (1440× 2960) بيكسل.

- البطارية: هناك بعض الشكاوى من المستخدمين حول كفاءة البطارية الخاصة بالإصدارات السابقة من هواتف «غوغل»، لذلك فإنه من المحتمل أن يتم رفع كفاءة البطارية في أجهزة «بيكسل 4» مع تجهيزها البطارية بخاصيتي الشحن السريع والشحن اللاسلكي.

- الاتصالات والشبكات: سيدعم «بيكسل 4» العمل مع الأجيال السابقة من شبكات الاتصالات المحمولة، فضلاً عن الاتصالات بتقنية «بلوتوث» و«واي فاي»، والجيل الثالث من نظام تحديد المواقع العالمي «جي بي إس 3».

- المعالج: سيعمل الهاتف الجديد بمعالجات «كوالكوم سناب دراجون 855» ثمانية المحاور، فضلاً عن معالج مخصص للرسوميات طراز «أدرهيون 640».

الذاكرة وسعة التخزين: على الرغم من أن «غوغل» تركت هذه النقطة غامضة في تسريباتها، فإن بعض الخبراء رجح أن تراوح سعة الذاكرة بين 4 و6 غيغابايت.

الكاميرات: يتوقع أن تأتي الكاميرات الخلفية بدقة 12.3 و12.2 ميغابيكسل، وقدرة على تسجيل الفيديو بدقة (1080× 2160) بيكسل، أما الكاميرا الأمامية فستكون بدقة 8 ميغابيكسل.

- السعر: من المتوقع أن يأتي «بيكسل 4» بسعر يراوح بين 950 و1100 دولار (3487 و4040 درهماً).