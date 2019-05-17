«أبل» تطلق إصدار «آي أو إس 12.3» الجديد

المصدر: كوبرتينو - د.ب.أ

أعلنت شركة «أبل»، أمس، عن إطلاق الإصدار «آي أو إس 12.3» الجديد للهواتف الذكية «آي فون»، والحواسيب اللوحية «آي باد».

وأوضحت الشركة الأميركية، أن أهمية الإصدار الجديد لا تقتصر على سد العديد من الثغرات الأمنية فحسب، بل إنه يدعم حالياً أجهزة التلفاز المزوّدة بواجهة البث «أبل Airplay 2»، وهذا يعني أنه يمكن إرسال مقاطع الفيديو والموسيقى والصور من هاتف «آي فون» أو جهاز «آي باد» إلى أجهزة التلفاز الذكية المتوافقة. وأضافت «أبل»، أنها عملت على تحسين علامة التبويب «For You» في تطبيق الموسيقى «أبل Music»، حيث يتم تحديث علامة التبويب هذه مرات عدة في اليوم، وتقوم باقتراح موسيقى جديدة اعتماداً على الأنواع الموسيقية، التي يتم الاستماع إليها كثيراً.

إضافة إلى ذلك، ذكرت «أبل» أنها أصلحت المشكلات الخاصة بانقطاع الاتصال في حالة إجراء المكالمات عن طريق شبكة WLAN اللاسلكية.