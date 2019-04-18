«سامسونغ»: A2 Core.. هاتف ذكي جديد بـ 280 درهماً

المصدر: سيؤول ــ د.ب.أ

أعلنت شركة «سامسونغ» الكورية الجنوبية عن إطلاق هاتفها الذكي غالاكسي A2 Core الجديد من الفئة المنخفضة الكلفة، لافتة إلى أن كلفة الهاتف تبلغ 76 دولاراً (نحو 280 درهماً).

وأوضحت الشركة أن الجهاز الجديد يعتمد على نظام التشغيل «أندرويد غو» من «غوغل»، مع معالج Exynos 7870-SoC، وذاكرة وصول عشوائي بسعة (1) غيغابايت.

وتشتمل باقة التجهيزات التقنية للجهاز على شاشة قياس خمس بوصات، ويزخر بذاكرة فلاشية سعة 16 غيغابايت، والتي يمكن توسيعها إلى 256 غيغابايت، عن طريق بطاقة الذاكرة microSD الخارجية مع دعم تقنية LTE.

وتروج الشركة هاتفها الذكي الجديد، من خلال كاميرا أمامية وخلفية بدقة 5 ميغابيكسل، مع توافر فلاش LED على الجانب الخلفي للجهاز، كما زودت «سامسونغ» جهازها الجديد ببطارية سعة 2600 مللي أمبير/‏‏ ساعة.