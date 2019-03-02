إطلاق هاتف مخصص للاستخدامات الشاقة

المصدر: باريس - د.ب.أ

أطلقت شركة «كروس كول» الفرنسية، أمس، هاتفها الذكي Trekker X4 المخصّص للاستخدامات الشاقة، مشيرة إلى أن سعر الهاتف الجديد الذي يخاطب عشاق المغامرات، يبلغ نحو 700 يورو.

وذكرت الشركة أن هاتفها الجديد محمي ضد الماء والأوساخ والصدمات، كما أنه يشتمل على كاميرا «أكشن» بدقة «4K»، مع عدسة واسعة الزاوية 180 درجة، بالإضافة إلى خاصية تركيز تلقائي مرحلي بتقنية الليزر لالتقاط صور فائقة الوضوح.

وأضافت «كروس كول» أن الهاتف الذكي الجديد يشتمل على شاشة قياس 5.5 بوصات بدقة Full HD ( 1920 × 1080 بيكسل)، ويعمل بنظام التشغيل أندرويد 8 (أوريو).

يشار إلى أن «كروس كول» أطلقت قبل أكثر من عامين هاتفاً مقاوماً للماء والغبار وفقاً للمعيار «آي بي 67»، ويدعم تقنية Wet Touch، التي تتيح استعمال الشاشة بأيدٍ مبللة.